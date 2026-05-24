محمود شبانة يعلن عبر في الجول رحيله عن الاتحاد السكندري

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:30

كتب : حامد وجدي

أعلن محمود شبانة لاعب الاتحاد السكندري رحيله عن النادي عقب انتهاء تعاقده.

وينتهي تعاقد شبانة مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة لـ FilGoal.com: "أصبحت لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقدي مع الاتحاد السكندري، لدي عروض من الدوري المصري وواحد من الأندية العراقية والليبية وسأختار الأفضل لي خلال الفترة المقبلة".

وخاض المدافع 13 مباراة مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي بواقع 1161 دقيقة لعب.

وانضم شبانة إلى الاتحاد السكندري قادما من الزمالك في صيف 2023.

وإجمالا، لعب شبانة 78 مباراة مع زعيم الثغر منذ انتقاله للنادي.

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وأكد ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين.

