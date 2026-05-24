"صلاح ملكنا".. رسالة جماهير ليفربول الأخيرة للنجم المصري
الأحد، 24 مايو 2026 - 18:21
كتب : FilGoal
أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.
وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.
وخاض الدولي المصري 40 مباراة بقميص الريدز هذا الموسم سجل 12 هدفا وصنع 9.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
نرشح لكم
يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي مباشر صراع الهبوط - توتنام (1)-(0) إيفرتون ووست هام (3)-(0) ليدز.. جووول صارووخي مباشر الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(2) أرسنال وسيتي (1)-(2) فيلا.. ماتيتا جول انتهت وداع صلاح - ليفربول (1)-(1) برينتفورد.. ليلة تاريخية للملك المصري تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في آخر مبارياته مع الريدز رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول طرد قلب المباراة.. حمزة عبد الكريم يشارك في خسارة برشلونة "الكلاسيكو الصغير" برباعية
أخر الأخبار
حمدي فتحي يغيب عن ودية مصر ضد روسيا 22 دقيقة | منتخب مصر