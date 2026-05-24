كرة سلة - الأهلي يقلب تأخره أمام فيلا ويتأهل إلى نصف نهائي BAL

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة - BAL 2026

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بالفوز على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 87-76 في إياب ربع النهائي.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

وعوّض الأهلي خسارته ذهابا بفارق 3 نقاط بنتيجة 93-90 وخطف بطاقة التأهل إذا كان بحاجة للفوز في بفارق 4 نقاط.

وسيلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي المغربي وتقام من مباراة واحدة يوم 28 مايو الجاري.

وصف المباراة

تقدم الأهلي في الربع الأول لكن الفريق السنغالي خطف التقدم في النهاية بنتيجة 18-15.

ووسع الفريق السنغالي الفارق في الربع الثاني الذي انتهى بـ 34-28.

وخطف الأهلي التقدم في الربع الثالث وعاد من جديد بنتيجة 60-59.

وفي الربع الرابع والأخير واصل الأهلي تقدمه ووسع الفارق في الدقائق الأخيرة لينتصر الأهلي ويصل لنصف النهائي بنتيجة 87-76.

وتألق نوني أوموت لاعب الأهلي في اللقاء وسجل 24 نقطة كأكثر من سجل في اللقاء.

وجاء خلف زاك لوفتون برصيد 19 نقطة وعمرو زهران بـ 14 نقطة.

