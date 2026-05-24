أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث لقاء مصر والبرازيل

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية حصولها على حقوق بث مباراة مصر والبرازيل الودية الشهر المقبل.

ويلعب الفراعنة ضد السليساو في ولاية أوهايو الأمريكية قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

ولم تعلن أي قناة حتى الآن حصولها على حقوق بث اللقاء سوى أبو ظبي الرياضية.

وبدأت استعدادات منتخب مصر عقب ختام مرحلة التتويج بلقب الدوري للتحضير لمنافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة قبل مواجهة البرازيل يوم 6 يونيو ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة يوم 30 مايو إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو.

مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر).

ومن المنتظر أن تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

