انتهت وداع صلاح - ليفربول (1)-(1) برينتفورد.. ليلة تاريخية للملك المصري

الأحد، 24 مايو 2026 - 17:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله بعد 9 مواسم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
رحلة الملك (7) – الرقصة الأخيرة مع كلوب رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

----------------------------------------------------------

انتهت

ق 82: خروج أندي روبرتسون ودخول تري نيوني.

ق 73: استبدال صلاح وخروجه بالدموع ودخول جيريمي فريمبونج بدلا منه.

ق 64: جوووووول كيفن شادي من رأسية.

ق 58: جووووووول كورتيس جونز بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح.

ق 52: تسديدة أرضية من صلاح أمسكها الحارس بسهولة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة مقوسة من نجوموا من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى بقليل.

ق 38: تسديدة مقوسة من ريان جرافنبيرخ من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق 19: القائم يحرم صلاح من هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الكومبيوتر لم يخطئ.. هبوط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية وتوتنام وسط الكبار في ليلة وداع الملك.. صلاح يكتب التاريخ في تعادل ليفربول مع برينتفورد يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي "صلاح ملكنا".. رسالة جماهير ليفربول الأخيرة للنجم المصري انتهت صراع الهبوط - توتنام (1)-(0) إيفرتون ووست هام (3)-(0) ليدز.. الديوك في الدوري انتهت في الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(2) أرسنال وسيتي (1)-(2) فيلا تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في آخر مبارياته مع الريدز
أخر الأخبار
الكومبيوتر لم يخطئ.. هبوط وست هام للدرجة الأولى الإنجليزية وتوتنام وسط الكبار 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة وداع الملك.. صلاح يكتب التاريخ في تعادل ليفربول مع برينتفورد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال ينهي الموسم بالفوز.. وسيتي يسقط في وداعية جوارديولا وسيلفا وستونز 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بطولتان في 24 ساعة.. أوكلاند يحصد لقبين في قارتين ويتأهل لـ كأس إنتركونتينينتال 26 دقيقة | آسيا
يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي يغيب عن ودية مصر ضد روسيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تكريم خاص من إيمري لـ جوارديولا في مباراته الأخيرة مع سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529703/انتهت-وداع-صلاح-ليفربول-1-1-برينتفورد-ليلة-تاريخية-للملك-المصري