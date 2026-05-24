انتهت وداع صلاح - ليفربول (1)-(1) برينتفورد.. ليلة تاريخية للملك المصري
الأحد، 24 مايو 2026 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله بعد 9 مواسم.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------------------------------------------------
انتهت
ق 82: خروج أندي روبرتسون ودخول تري نيوني.
ق 73: استبدال صلاح وخروجه بالدموع ودخول جيريمي فريمبونج بدلا منه.
ق 64: جوووووول كيفن شادي من رأسية.
ق 58: جووووووول كورتيس جونز بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح.
ق 52: تسديدة أرضية من صلاح أمسكها الحارس بسهولة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: تسديدة مقوسة من نجوموا من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى بقليل.
ق 38: تسديدة مقوسة من ريان جرافنبيرخ من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.
ق 19: القائم يحرم صلاح من هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل