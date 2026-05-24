انتهت وداع صلاح - ليفربول (1)-(1) برينتفورد.. ليلة تاريخية للملك المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويخوض صلاح مباراته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله بعد 9 مواسم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------------------------------------------

انتهت

ق 82: خروج أندي روبرتسون ودخول تري نيوني.

ق 73: استبدال صلاح وخروجه بالدموع ودخول جيريمي فريمبونج بدلا منه.

ق 64: جوووووول كيفن شادي من رأسية.

ق 58: جووووووول كورتيس جونز بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من صلاح.

ق 52: تسديدة أرضية من صلاح أمسكها الحارس بسهولة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة مقوسة من نجوموا من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى بقليل.

ق 38: تسديدة مقوسة من ريان جرافنبيرخ من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق 19: القائم يحرم صلاح من هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل