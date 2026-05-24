أمام الأهرامات.. أوسيك يحسم نزال "ملحمة الجيزة"

الأحد، 24 مايو 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

أوسيك

حافظ الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على ألقابه في الوزن الثقيل بعد فوزه على الهولندي ريكو فيرهوفن بالضربة الفنية القاضية في الجولة 11 خلال عرض "ملحمة الجيزة".

انتظر أوسيك حتى الجولة 11 لحسم النزال، بعدما كثف هجومه ووجه ضربات قوية أسقطت منافسه، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف المواجهة.

واستضافت الجيزة الحدث عند سفح الأهرامات، في واحدة من أبرز ليالي الملاكمة خلال العام.

وافتتح المصري عمر هيكل النزالات بفوز مبكر على التنزاني مايكل كاليالا بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

وحقق محمد مبروك يحيى فوزا بقرار إجماعي على الأوجندي علي سيرونكوما بعد تفوق واضح طوال النزال.

وأنهى السعودي سلطان المحمد نزاله سريعا بعد 72 ثانية فقط بالضربة القاضية أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس.

وخسر المصري باسم ممدوح أمام الأمريكي جامار تالي بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

وفاز الفرنسي بنجامين منديز على الأوكراني دانيال لابان بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة.

وحافظت اليابانية ميزوكي هيروتا على لقبي WBO وThe Ring بعد فوزها على المصرية ماي سليمان بقرار إجماعي.

وحقق الكوبي فرانك سانشيز فوزا قويا على الأمريكي ريتشارد توريس جونيور بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

وانتزع الإنجليزي جاك كاترال لقب WBA في وزن الويلتر بعد فوزه بقرار إجماعي على شخرام جياسوف.

وتوج البريطاني حمزة شيراز بلقب WBO في وزن السوبر ميدل بعد فوزه بالضربة القاضية على آليم بيغيتش.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية إن هناك عدة خيارات للنزالات المقبلة، مع إمكانية إقامة مواجهة جديدة أو منح فرصة لمنافسين آخرين.

