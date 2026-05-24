السقا: لن أستمر مع الاتحاد السكندري إذا لم يكن هناك نظام من بداية الموسم

الأحد، 24 مايو 2026 - 14:52

كتب : بسام أبو بكر

ميلود حمدي - عبد الظاهر السقا - الاتحاد

اتخذ عبد الظاهر السقا المشرف العام على فريق الكرة بالاتحاد السكندري، قرارا برحيله إذا لم يتم الاتفاق على نظام عمل في النادي من بداية الموسم.

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وقال عبد الظاهر السقا عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لن أستطيع الاستمرار مع الاتحاد السكندري إذا لم يكن هناك نظام من بداية الموسم".

وكشف السقا "محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد يؤدي فريضة الحج بالوقت الحالي، وعند عودته سأعرف منه مصيري في الجهاز ومدى نجاح إمكانية وجود نظام نعمل به".

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

