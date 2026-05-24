فليك: مورينيو؟ سيكون مدرب الخصم.. وأنا جاهز للجميع

الأحد، 24 مايو 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على استعداده لمواجهة جوزيه مورينيو كمدرب لريال مدريد.

وخسر برشلونة من فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لست سعيدا بالطريقة التي أنهينا بها الموسم، لكن هذا لا يؤثر على الصورة العامة أو تقييمنا طوال الموسم".

وواصل "ارتكبنا العديد من الأخطاء السهلة ولم نكن مركزين بنسبة 100%، هذا ما يمكنني قوله، لكن في النهاية الأمر طبيعي نوعا ما، لقد احتفلنا قبل أسبوعين بهذا النجاح الرائع، وهناك أيضا كأس العالم ونعلم أنه حلم كل لاعب".

وأكلم "قبل أن نذهب للعطلة، أتمنى كل التوفيق للاعبين في كأس العالم، وآمل أن يعود الجميع بصحة جيدة، لكن في النهاية عندما نبدأ من جديد، سنواصل رحلتنا ومن الجميع أحتاج الالتزام بنسبة 100%".

وتابع "تحدثنا عن تغيير مركز جيرارد مارتن داخل الجهاز الفني، وهو يملك ل المقومات للعب في قلب الدفاع، وعقليته وشخصيته مذهلتان حقا، إنه لاعب رائع وتطور كثيرا، وبالطبع في الموسم المقبل عليه أن يخطو خطوة إضافية للأمام".

وأضاف "جاهز لمورينيو؟ نعم، لم لا؟ هو مدرب للخصم وأنا جاهز للجميع دائما".

وأتم "أنا الآن مستعد للموسم المقبل، ولدي هذا الجوع، لكنني أريد أيضا من اللاعبين نفس الالتزام، وأن يسأل كل لاعب نفسه، ماذا يجب أن أفعل لألعب على أعلى مستوى وأقدم أفضل نسخة مني لهذا النادي وهذا الفريق، هذا ما أحتاجه منهم، وكذلك من الجماهير والنادي، هذه هي المهمة وهذا ما أريده منهم وسأدفعهم بنسبة 100%".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات على النهاية.

