محمد إبراهيم: رفضت تسديد ركلة الترجيح قبل شحاتة.. وكنت سأتمنى تتويج بيراميدز في الدوري لو خسرناه

الأحد، 24 مايو 2026 - 12:42

كتب : FilGoal

شدد محمد إبراهيم لاعب الزمالك على أنه كان يتمنى تتويج بيراميدز بلقب الدوري إذا خسره الزمالك.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه.

وقال إبراهيم عبر قناة أون سبورت ماكس: "الضغط الذي تعرضنا له كان دافعا لنا لنجلب اللقب، اللاعبين الكبار كانوا يتحدثون معنا وأخبرونا إننا لاعبين كبار وأصبحنا جزء من الفريق ولسنا شباب بعد الآن".

وكشف "عمر جابر كان يتحدث معي قبل أي مباراة حول كيفية التعامل مع المباريات، وكان يخبرني أن الخطأ وارد ولكن الأهم هو التصحيح".

وواصل "أي لاعب يرى الجماهير تتحدث عنه يشعر بالفخر، وكنت أسمع أي حديث عني كدافع لي في أي مباراة مقبلة".

وشدد "لم يكن هدفنا هو الفوز على الأهلي فقط ولكن التتويج بالدوري، في هذا اليوم لم نكن موفقين ولكننا قاتلنا على التتويج باللقب في باقي المباريات".

وأردف "الحديث عن وجود مكافئات استثنائية للفررق ضدنا كان يصلنا ولكننا كنا نعتبره كدافع، نحن فريق كبير ومن الطبيعي أن ترغب جميع الأندية في إيقافنا".

وشدد "بعد مواجهتي الاتحاد السكندري وزد كنا نرى أننا سنتوج باللقب".

وكشف "في نهائي الكونفدرالية كنا نشعر بالإجهاد لأننا لعبنا الكثير من المباريات المتتالية".

وأضاف "ترتيبي كان العاشر في مسددي ركلات الترجيح وكان اللاعبين يريدون أن أسدد قبل محمد شحاتة ولكنني رفضت لأنها كانت المرة الأولى التي أتواجد فيها بذلك الموقف".

وأتم "لو كنا خسرنا الدوري، كنت سأتمنى أن يتوج بيراميدز له، لأنني أرى أنه ثاني فريق يستحق التتويج بعدنا

