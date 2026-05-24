انتهت كأس الأبطال - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. نهاية المباراة

يلعب برشلونة للشباب منافسات كأس الأبطال الإسبانية أمام ريال مدريد في كلاسيكو تحت 19 عاما.

ويشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي مع برشلونة.

نهاية المباراة

ق96 جوووول جابرييل فاليرو يسجل قبل صافرة النهاية

ق68 جوووول يريمايا يسجل الثالث

ق65 خروج حمزة عبد الكريم

ق63 جوووول أليكسيس سيريا برأسية

ق59 تسديدة قوية من حمزة عبد الكريم من قبل منتصف الملعب لكن يتصدى لها حارس المرمى

ق51 جووول كارلوس دياز يتعادل لريال مدريد

ق50 طرد لاعب برشلونة

ق47 هجمة خطيرة لحمزة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من فيار لاعب برشلونة والثاني يضيع أعلى العارضة بقليل

ق41 ريال مدريد يهدر التعادل

ق26 جوووول أول من برشلونة عن طريق فيار

ق20 رأسية من حمزة عبد الكريم تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة