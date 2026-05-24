سلة - مصيلحي لـ في الجول: كان هناك توازن بشأن موقف المحترف الموسم المقبل

تحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن قرار المجلس بشأن موقف المحترف الموسم المقبل.

وأعلن اتحاد السلة المصري إلغاء مشاركة المحترف الأجنبي في دوري المرتبط بدءا من الموسم المقبل.

وقال عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلة اتخذ قرارا باستقدام المحترف في دوري السوبر وعدم الاستعانة به في دوري المرتبط بعدما حصد ذلك المقترح أغلبية أصوات المجلس".

وتابع "منحنا الفرصة للأندية التي لا ترغب في التعاقد مع محترف بقيد لاعب مصري".

وأوضح "وذلك بعد تغيير اللائحة التي كانت تقر بقيد 14 لاعبا بالإضافة إلى محترف".

وكشف مصيلحي "حاولنا أن يكون هناك توازن ومرونة في أمر المحترف بين عدم تواجده في بداية الموسم ومنح الفرصة للاعبين المحليين، وحرية إمكانية التعاقد معه في منتصف الموسم بعد انطلاق دوري السوبر".

واختتم مصيلحي تصريحاته "نسعى بذلك القرار لرفع مستوى اللعبة والاحتكاك بين اللاعبين".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري السوبر بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في النهائي، فيما فاز الزمالك بلقب كأس مصر على حساب المصرية للاتصالات.