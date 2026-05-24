اسكواش - يوسف إبراهيم لـ في الجول: نتيجة بطولة العالم تدفعني للأفضل.. ولدينا وقت قبل الأولمبياد

أعرب يوسف إبراهيم عن رضاه بما حققه هذا الموسم واختتامه بوصافة بطولة العالم للاسكواش لأول مرة.

وحصد يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة المركز الثاني في بطولة العالم عقب الخسارة أمام مصطفى عسل.

وقال يوسف إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "خطوة كبيرة جدا بالنسبة لي الوصول لأول مرة لنهائي بطولة العالم، وفخور جدا بتلك الموسم".

وشدد "إن شاء الله حصولي على الوصافة في بطولة العالم يدفعني للعب بشكل أقوى وأفضل والمنافسة على اللقب مجددا الموسم المقبل".

أما عن التفكير في الأولمبياد فأجاب "هناك متسع من الوقت قبل تصفيات الأولمبياد، وتأكدنا أنها لن تكون خلال الموسم المقبل بالكامل".

وأوضح "بالتأكيد التفكير في الأولمبياد يراود الجميع، لكن أسعى أن يكون تركيزي على بطولات الموسم لتحسين التصنيف وهو ما سيؤهل بعد ذلك سواء للتصفيات أو من الممكن بعدها للأولمبياد".

واختتم يوسف إبراهيم تصريحاته "أخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل والتأهيل سيتراوح بين 4 إلى 5 أشهر لأكون جاهزا في بدايات الموسم المقبل".

وكانت قد نظمت أندية وادى دجلة الحفل السنوي لتكريم أبطالها الرياضيين والمدربين خلال موسم 2024 / 2025.

وشهد الحفل تكريم 606 من الرياضيين و254 من الأجهزة الفنية والمدربين، إلى جانب تكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية مثل السباحة، السباحة التوقيعية، الجمباز، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الشطرنج، الباتيناج، والقوس والسهم، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.