الشريعي: شخص وحيد تحدث معي بشأن ثلاثي الفريق.. وإلغاء الهبوط مثل حقنة الهواء

الأحد، 24 مايو 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

تحدث أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي بشأن الثلاثي أقطاي عبد الله وعلي محمود وحامد عبد الله وموقفه من الاستمرار مع الفريق.

وارتبط اسم الثلاثي بالرحيل عن إنبي في فترة الانتقالات الصيفية بعد تألقهم خلال الموسم مع النادي البترولي.

وقال أيمن الشريعي عبر قناة النهار: "لا توجد أي مفاوضات سواء كانت رسمية أو ودية من أي ناد للتعاقد مع الثلاثي علي محمود وحامد عبد الله وأقطاي عبد الله، وأقل تعاقد للاعب فيهم لمدة 4 مواسم مقبلة".

وكشف الشريعي مازحا "محمد بركات المدير الفني الجديد لفريق إنبي هو الوحيد الذي تحدث معي بشأن الثلاثي، أما الأندية سواء كانت مصرية أو غير مصرية لم تتدخل في مفاوضات معي".

وتابع "عقب نهاية كأس عاصمة مصر، سننتظر قرار محمود كهربا سواء بالرحيل أو الاستمرار وفقا لظروف النادي".

وأضاف الشريعي "كهربا لاعب كبير وله مكانة خاصة في غرفة ملابس الفريق".

واختتم الشريعي تصريحاته "لا أؤيد فكرة إلغاء الهبوط في الدوري، وهذا الأمر مجرد (مسكن) وليس حلا وإذا تكرر سيصبح مثل (حقنة الهواء) ويقضي على الدوري".

وأنهى نادي إنبي الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

ويلعب إنبي أمام وادي دجلة غدا الإثنين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى كأس السوبر المصري.

