أفشة: لن أترك الأهلي مجددا وأفتقد هتاف الجماهير لي.. وأرحل عن الاتحاد بمجرد ضمان البقاء

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري عن عدم خوض آخر مباراة في الدوري بعد حسم البقاء.

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وقال محمد مجدي أفشة عبر قناة النهار: "الحمد لله المشوار كان صعب جدا مع الاتحاد السكندري ونجحنا في الوصول إلى النقطة 35 بعد مشوار كبير جدا مع زملائي من اللاعبي والجهاز الفني والإدارة".

وتابع "الموضوع كان صعبا ولم يكن سهلا على الإطلاق في الاتحاد لأن العقلية مختلفة نوعا ما، لذلك كان هناك دور كبير جدا لمساعدة زملائي وللأسف أهدرنا نقاطا سهلة، وتعرضنا لضغط كبير أمام الإسماعيلي بسبب ضرورة تحقيق الفوز لضمان البقاء".

أما عن موقفه الموسم المقبل فأجاب "لعبت آخر مباراة مع الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي واستأذنت مجلس الإدارة في الرحيل من الآن بعد ضمان البقاء وقبل الجولة الختامية".

وشدد "سأفتقد جماهير الاتحاد السكندري، وإن شاء الله سأعود إلى الأهلي وخرجت إعارة 4 أشهر فقط ولا يزال متبقي في تعاقدي موسم مع الأهلي".

وكشف أفشة "سأعود إلى الأهلي بنسبة مليون في المية وليس لدي شك في ذلك، وإن شاء الله لن أرحل من الأهلي مجددا ولن أفعل ذلك مرة أخرى، الاتحاد نادي كبير ومحمد سلامة من أكثر الناس التي احترمها على المستوى الشخصي".

وأضاف "أفتقد هتاف جماهير الأهلي (الولا ولا أهو صاحب القاضية أهو)، كنت أتمنى مواجهة الأهلي بعد إعارتي للاتحاد لرؤية الجماهير في الملعب".

واختتم أفشة تصريحاته "من لم يلعب للأهلي لم يلعب كرة مع كامل احترامي لكل أندية مصر وأي نادي آخر لكن الأهلي أهلي".

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.