أفشة: لن أترك الأهلي مجددا وأفتقد هتاف الجماهير لي.. وأرحل عن الاتحاد بمجرد ضمان البقاء

الأحد، 24 مايو 2026 - 10:46

كتب : FilGoal

أفشة - الاتحاد السكندري

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري عن عدم خوض آخر مباراة في الدوري بعد حسم البقاء.

محمد مجدي أفشة

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وقال محمد مجدي أفشة عبر قناة النهار: "الحمد لله المشوار كان صعب جدا مع الاتحاد السكندري ونجحنا في الوصول إلى النقطة 35 بعد مشوار كبير جدا مع زملائي من اللاعبي والجهاز الفني والإدارة".

أخبار متعلقة:
زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة في بيان رسمي.. غزل المحلة يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد السكندري

وتابع "الموضوع كان صعبا ولم يكن سهلا على الإطلاق في الاتحاد لأن العقلية مختلفة نوعا ما، لذلك كان هناك دور كبير جدا لمساعدة زملائي وللأسف أهدرنا نقاطا سهلة، وتعرضنا لضغط كبير أمام الإسماعيلي بسبب ضرورة تحقيق الفوز لضمان البقاء".

أما عن موقفه الموسم المقبل فأجاب "لعبت آخر مباراة مع الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي واستأذنت مجلس الإدارة في الرحيل من الآن بعد ضمان البقاء وقبل الجولة الختامية".

وشدد "سأفتقد جماهير الاتحاد السكندري، وإن شاء الله سأعود إلى الأهلي وخرجت إعارة 4 أشهر فقط ولا يزال متبقي في تعاقدي موسم مع الأهلي".

وكشف أفشة "سأعود إلى الأهلي بنسبة مليون في المية وليس لدي شك في ذلك، وإن شاء الله لن أرحل من الأهلي مجددا ولن أفعل ذلك مرة أخرى، الاتحاد نادي كبير ومحمد سلامة من أكثر الناس التي احترمها على المستوى الشخصي".

وأضاف "أفتقد هتاف جماهير الأهلي (الولا ولا أهو صاحب القاضية أهو)، كنت أتمنى مواجهة الأهلي بعد إعارتي للاتحاد لرؤية الجماهير في الملعب".

واختتم أفشة تصريحاته "من لم يلعب للأهلي لم يلعب كرة مع كامل احترامي لكل أندية مصر وأي نادي آخر لكن الأهلي أهلي".

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

الأهلي الاتحاد أفشة
نرشح لكم
ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي الشريعي: شخص وحيد تحدث معي بشأن ثلاثي الفريق.. وإلغاء الهبوط مثل حقنة الهواء كواليس إقلاع الطائرة الحاملة للقب الدوري إلى استاد القاهرة ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية معتمد جمال: البعض قال إننا لا نستطيع المنافسة؟ الزمالك الآن بطل الدوري معتمد جمال: رفضت عرضا أكثر بـ 10 أضعاف.. واللاعبون يقدرون ظروف الزمالك المادية معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله الدباغ: هكذا تداركنا خسارة الكونفدرالية للتتويج بالدوري
أخر الأخبار
اسكواش - يوسف إبراهيم لـ في الجول: نتيجة بطولة العالم تدفعني للأفضل.. ولدينا وقت قبل الأولمبياد 12 دقيقة | رياضات أخرى
رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
الشريعي: شخص وحيد تحدث معي بشأن ثلاثي الفريق.. وإلغاء الهبوط مثل حقنة الهواء ساعة | الدوري المصري
أفشة: لن أترك الأهلي مجددا وأفتقد هتاف الجماهير لي.. وأرحل عن الاتحاد بمجرد ضمان البقاء ساعة | الدوري المصري
الرياضية: حجازي مرشح لمنصب إداري في اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529681/أفشة-لن-أترك-الأهلي-مجددا-وأفتقد-هتاف-الجماهير-لي-وأرحل-عن-الاتحاد-بمجرد-ضمان-البقاء