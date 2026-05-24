منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا

أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل معسكر منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي القرار في ظل التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، والذي أثر على ترتيبات مشاركة المنتخب في البطولة.

وقال تاج في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "وافقنا مع فيفا على نقل مقر إقامة المنتخب إلى المكسيك بعد اجتماعات أخيرة".

وأضاف "سنقيم المعسكر في مدينة تيخوانا القريبة من الحدود الأمريكية، وتمت الموافقة على كل الترتيبات".

ولم يؤكد فيفا القرار بشكل رسمي حتى الآن، رغم تأكيد الاتحاد الإيراني إتمام الاتفاق.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا وسياتل، وفقا للجدول المعلن.

وكانت هناك مطالب إيرانية سابقة بنقل المباريات إلى المكسيك، إلا أن فيفا تمسك بإقامة المباريات في أماكنها المحددة مسبقا.

كما طلب الاتحاد الإيراني ضمانات تتعلق بالتأشيرات وسلامة البعثة، قبل تأكيد المشاركة في البطولة.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.