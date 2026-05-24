معتمد جمال: البعض قال إننا لا نستطيع المنافسة؟ الزمالك الآن بطل الدوري

رد معتمد جمال مدرب الزمالك على سردية أن فريقه لا يستطيع المنافسة على بطولة الدوري المصري.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال عبر إم بي سي مصر 2: "أقول لأي شخص قال إن الزمالك لا يستطيع المنافسة، الزمالك الآن بطل الدوري ولديه طموحات كبيرة".

وأضاف "عبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري، يأكل جيدا وينام جيدا ولديه الاستمرارية، كل هذه العوامل تجعله أفضل لاعب في مصر، وأتمنى استمراره في الفريق الموسم المقبل بالطبع".

وأوضح "كان يجب انضمام محمد شحاتة ومحمد إسماعيل للمنتخب، لكن بالتأكيد حسام حسن لديه أفكاره الخاصة".

وأكمل "لا أعرف لماذا انخفض مستوى ناصر منسي بعد العودة من معسكر منتخب مصر، تحدثت معه ولم يعرف أيضا السبب".

وعن استمرار محمد السيد قال: "تحدثت مع جون إدوارد أنني أريد استمرار محمد السيد، ولذلك تفاوض معه وتم تجديد عقده، أعرف مستواه جيدا وما يمكنه تقديمه للفريق".

وأشاد بعدي الدباغ لاعب الفريق قائلا: "عدي الدباغ يتميز للغاية بالواجبات الدفاعية بالإضافة إلى تسجيله الأهداف".

وعبر عن أمنيته قائلا: "أتمنى الاستمرار في تدريب الزمالك للموسم المقبل، لكن لم يتحدث معي جون إدوارد بعد، ولن أضع أي شروط حال استمراري".

واستمر "أحمد فتوح يستطيع أن يلعب بشكل أفضل من هذا، لكن يملك إمكانيات كبيرة للغاية، ولعب أمام أفضل اللاعبين في العالم مثل لامين يامال وأشرف حكيمي".

وأتم "بيزيرا من اللاعبين القلائل الذي لديه الحلول في الدوري المصري، أعتقد أننا لدينا أفضل محترفين في مصر، وأتمنى استمرارهم للموسم المقبل حتى شيكو بانزا، جون إدوارد أبرم صفقات جيدة للغاية".

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.