معتمد جمال: رفضت عرضا أكثر بـ 10 أضعاف.. واللاعبون يقدرون ظروف الزمالك المادية

أوضح معتمد جمال مدرب الزمالك أنه رفض عرضا أثناء الموسم مقابل أكثر من 10 أضعاف مما يتقاضاه من القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال عبر إم بي سي مصر 2: "قلت للاعبين لن نلعب على التعادل ضد سيراميكا كليوباترا ولن نخاف".

وأضاف "كنت متأكدا أننا سنتوج ببطولة الدوري، لأن الفريق بذل مجهودا كبيرا".

وأكمل "صنعت الدافع للفريق لأن سيراميكا كليوباترا ليس لديه أي دافع للفوز، أي نتيجة ستبقيه في المركز الرابع، بينما نحن سنكون الأبطال".

وواصل "اللاعبون كانوا يقدرون ظروف النادي وكان كل لاعب يحصل على بعض المستحقات، وهذا أفضل من عدم الحصول على أي شيء، لكن لا يوجد أي لاعب رفض مثلا خوض المباريات، حتى الأجانب أصبحوا زملكاوية، بيزيرا زملكاوي حقيقي هو لا يمثل ويذهب لحضور مباريات الفريق لكرة اليد على سبيل المثال".

وتابع "لم أوقع على عقد مع الزمالك، سألت الإدارة قالوا لي سنظل مع بعضنا البعض، بعد مباراة بيراميدز الأولى أخبروني أنني سأستمر حتى نهاية الموسم".

واستمر "جون إدوارد قال لي إن جميع الأخبار بشأن المفاوضات مع أي مدرب آخر غير حقيقية".

وكشف "جلست مع جون إدوارد ووجدته رائعا في الحديث عن كرة القدم ثم توليت المهة".

وشدد "تلقيت عرضا أثناء الموسم من ناد في العراق مقابل 10 أضعاف ما أتقاضيه في الزمالك ورفضت، المسؤول من النادي قال لي إنك لا تملك عقدا مع الزمالك، لكن رفضت قلبي لا يطاوعني أن أتركه في هذه الظروف، وجودي كان لضبط الأمور فكيف أرحل".

وأضاف "أشكر أحمد عبد الرؤوف على مجهوده فهو مشارك في التتويج ببطولة الدوري".

وعما فعله بعد مباراة سيراميكا كليوباترا قال: "بعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية ضد سيراميكا كليوباترا، ذهبت إلى غرفة الملابس وبكيت وتحدثت مع الله بأنني متعجب من كرمه وحمدته كثيرا، ثم خرجت للتواجد مع عائلتي".

وأتم "بذلت الكثير من الجهد، كنت أنام ممسكا الورقة والقلم".

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.