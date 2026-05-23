مدرب روسيا: آمل مشاركة صلاح ضدنا.. وهذا أبرز غياب لدينا أمام مصر

أوضح فاليري كاربن المدير الفني لـ منتخب روسيا أن المواجهة الودية ضد منتخب مصر ستكون مهمة للفراعنة استعدادا لكأس العالم، ويأمل مشاركة محمد صلاح وكشف أبرز الغيابات في قائمته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا وديا يوم الخميس المقبل في لقاء سيقام على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الفني لـ منتخب روسيا عبر قناة مودرن: "سنخوض مباراة مهمة للغاية ضد مصر نظرا لاستعدادهم لكأس العالم قبل السفر لأمريكا".

وأضاف "هي مباراة ودية بالنسبة لنا وسنتعلم الكثير من هذه المباراة، وأتمنى التوفيق لمصر في كأس العالم".

وأردف "درسنا منتخب مصر وشاهدنا بعض المباريات ومنها مواجهة إسبانيا والتي أظهرت مدى جودة اللاعبين المصريين، وسنخوض لقاء قوي ضد مصر".

وتابع "منتخب مصر لديه لاعبين من الأفضل في العالم، ولدينا لاعبين كبار سيغيبون عن اللقاء لكننا نجهز أنفسنا وجاهزون للمباراة".

وواصل "لا نعلم متى سنعود للمشاركة في المسابقات واللاعبون يشعرون بالفخر والدوافع لديهم، ولدينا أمل أننا سنشارك في كأس العالم 2030".

وردا على غياب صلاح عن لقاء روسيا، قال: "أتمنى أن يشارك جميع لاعبي منتخب مصر في تلك المباراة، لأننا بصدد مباراة سنتعلم منها، وإذا لم يشارك صلاح فالمنتخب المصري يضم العديد من المواهب ونأمل مشاركة صلاح".

وأكمل "شاهدت عديد اللاعبين المصريين من الأهلي والزمالك مثل محمد هاني على سبيل المثال، ونعرف بالتأكيد مرموش وصلاح ومنتخب مصر مليء باللاعبين ولكن نحن لدينا بعض الغيابات لكن سنلعب المباراة كفريق واحد".

وأتم "أبرز الغيابات الروسية؟ ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا وهذا سيحدث الفارق لنا، وهو الأكثر تأثيرا على قائمة فريقنا".

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "تم نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة بدلا من استاد مصر بالعاصمة الجديدة".

وكان استاد مصر قد افتتح في شهر يناير من عام 2024.

ولم تقم على الملعب سوى مباراتين فقط من افتتاحه، كانتا بين مصر وكل من كرواتيا ونيوزيلندا.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أخرى في أمريكا استعدادا للمونديال ضد البرازيل.