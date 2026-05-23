مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة

السبت، 23 مايو 2026 - 14:29

كتب : محمد جمال

استاد القاهرة قبل مباراة القمة

كصف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر مع روسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "تم نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة بدلا من استاد مصر بالعاصمة الجديدة".

وكان استاد مصر قد افتتح في شهر يناير من عام 2024.

ولم تقم على الملعب سوى مباراتين فقط من افتتاحه، كانتا بين مصر وكل من كرواتيا ونيوزيلندا.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أخرى في أمريكا استعدادا للمونديال ضد البرازيل.

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم نقل مباراة مصر وروسيا إلى استاد القاهرة
