الدباغ: هكذا تداركنا خسارة الكونفدرالية للتتويج بالدوري

شرح عدي الدباغ لاعب الزمالك كيفية تدارك الفريق خسارة لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة على استاد القاهرة.

وقال الدباغ عبر أون سبورت: "الموسم كان صعبا، مررنا بكثير من الضغوطات واللحظات الجميلة والسيئة، أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والعمال، مجهودنا تم تتويجه بالدوري".

وأضاف "لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى الخروج من الحالة النفسية السيئة بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة وكان عملنا يرتكز على الحالة النفسية".

وأكمل "تأكدت من التتويج ببطولة الدوري منذ تدريبات الفريق وإصرار اللاعبين والتعاهد على الفوز".

وواصل "اللاعبون يضحون ويتحملون المسؤولية وكان هدفنا التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية وإذا خرج أي لاعب عن إطار الفريق يساعده زميله للعودة مرة أخرى".

وأتم "بطولة الدوري أقل ما يمكن تقديمه لجمهور الزمالك الذي يعد اللاعب رقم واحد، إذا شعر أي لاعب بالإرهاق ينظر إلى جماهير الزمالك ويحاول بذل أقصى ما لديه".

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

سجل عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة السابعة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ56 لينفرد بلصدارة ويحسم لقب الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة الـ44 في المركز الرابع.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2021/2022.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.