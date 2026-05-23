كهرباء الإسماعيلية يهبط إلى الدوري المحترفين بالتعادل مع المقاولون

السبت، 23 مايو 2026 - 22:23

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

أكمل كهرباء الإسماعيلية آخر مقاعد الهبوط بشكل رسمي بعدما تعادل مع المقاولون العرب بالتعادل 2-2 في الجولة 12 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وسجل المقاولون هدفين عن طريق عمر الوحش وشكري نجيب، فيما سجل للكهرباء كل من علي سليمان ومحمد السيد "شيكا".

وانتهى مشوار الكهرباء في الدوري المصري بعد موسم واحد وسط الكبار وقبل جولة على النهاية بعد التعادل في استاد السلام، وفوز الاتحاد على الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

وتوقف رصيد الكهرباء عند 31 نقطة في المركز الـ 18 آخر مراكز الهبوط، فيما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 35 نقطة في المركز الـ 17.

وبذلك هبطت فرق كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي لدوري المحترفين الموسم المقبل.

في المقابل صعدت فرق القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة للدوري الممتاز الموسم المقبل الذي سيضم 20 فريقا.

وظل المقاولون العرب في المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة.

وصف المباراة

تحصل شكري نجيب على ركلة جزاء في الدقيقة 7 انبرى لها عمر الوحش وسجلها في الشباك في الدقيقة 9 لتصبح النتيجة 1-0 للمقاولون العرب.

وتعادل علي سليمان بتصويبة قوية مدوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 للكهرباء.

ورفع الإريتيري رصيده التهديفي لـ 11 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

وأعاد شكري نجيب التقدم للمقاولون في الدقيقة 36 من صناعة إسلام جابر.

وفي الدقيقة 89 تحصل سيف الخشاب على ركلة جزاء للكهرباء وتحصل محمد إسماعيل على بطاقة صفراء ثانية وأكمل ذئاب الجبل اللقاء بـ 10 لاعبين.

وسجل محمد السيد "شيكا" هدف التعادل في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء لكنها لم تكن كافية ليهبط الكهرباء.

وسيخوض الكهرباء آخر مبارياته في الدوري بمواجهة زد، فيما سيخوض المقاولون مواجهته الأخيرة مع مودرن سبورت.

كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري المقاولون العرب
