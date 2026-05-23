عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم

السبت، 23 مايو 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس بطل الدوري

أبدى المغربي عبد السلام وادو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس سعادته بالتتويج بلقب الدوري الجنوب إفريقي وحصد الثلاثية المحلية.

وأنهى بايرتس هيمنة صنداونز المحلية بالفوز بلقب الدوري بعدما انتصر في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0 على أوربيت كوليدج.

وقال وادو عبر قناة SBAC الجنوب إفريقية بعد التتويج: "يوم رائع لجميع محبي أورلاندو بايرتس، أعتقد أن اللاعبين حققوا أمرا لا يُصدق، 14 سنة للفوز بالثلاثية، ليس فقط اللقب بل الثلاثية".

أخبار متعلقة:
بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي رغم هدف ميسي.. ريمونتادا من أورلاندو على إنتر ميامي في مباراة السبعة أهداف إصابة قوية لـ وسام أبو علي في تعادل كولومبوس كرو ضد أورلاندو بالدوري الأمريكي بعد تعاقده مع أورلاندو سيتي.. جريزمان يوجه رسالة مؤثرة لجماهير أتليتكو مدريد

وأضاف "يجب أن نمنح الفضل للاعبينا، وللجهاز الفني، وطاقم التحليل، وطاقم الطبي، والأشخاص في النادي الذين يعملون خلف الكواليس".

وأردف "أريد فقط أن أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة لقيادة نادٍ كبير كهذا، وإتاحة الفرصة لي للعمل في أحد أفضل الدوريات في إفريقيا وفي بلد رائع أيضا، أنا رجل سعيد اليوم".

وعن اللقاء قال: "أعتقد أننا كنا متوترين قليلا في البداية، ولم يكن لدينا السيطرة على المباراة. أضعنا بعض الفرص، وهذا أمر مفهوم، لأن فريقنا شاب، حيث نملك ثالث أصغر فريق في الدوري".

وتابع "الشوط الثاني كان جيدا جدا من ناحية الأداء. وبالطبع استطعنا استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، ومنحنا اللقب لكل هذا النادي".

وواصل "بالنسبة لي، فأنا أعمل بشغف وحب. من الصعب جدا قيادة نادٍ كبير كهذا. كان موسما صعبا للغاية وأنا متعب".

وأكمل عن مستقبله قائلا: "قيادة فريق بهذا الحجم تحتاج إلى طاقة كبيرة. سأجلس وأفكر وأناقش الأمر مع الإدارة. لكني بحاجة إلى طاقة وقوة، وبدون ذلك سيكون من الصعب الاستمرار".

وأتم "سنرى فقط أتحدث بالعاطفة الآن. كان موسما طويلا جدا وضغطا كبيرا".

وعاد أورلاندو لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 2011-12، كما حقق الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بلقب كأس جنوب إفريقيا وكأس الرابطة.

وقاد المغربي عبد السلام وادو فريق أورلاندو فنيا للتتويج ليصبح أول مدرب عربي يتوج باللقب.

كما سبق أن قاد فريق فيتا كلوب الكونغولي للفوز بلقب الكأس في 2024.

الدوري الجنوب إفريقي عبد السلام وادو أورلاندو بايرتيس
نرشح لكم
ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم أمم إفريقيا للناشئين - تعديل موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا
أخر الأخبار
كواليس إقلاع الطائرة الحاملة للقب الدوري إلى استاد القاهرة 7 ساعة | الدوري المصري
ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية 7 ساعة | الكرة المصرية
لحظات أيقونية ومجد أوروبي.. أهداف لا تنسى لـ صلاح مع ليفربول 7 ساعة | تقرير في الجول
معتمد جمال: البعض قال إننا لا نستطيع المنافسة؟ الزمالك الآن بطل الدوري 8 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: رفضت عرضا أكثر بـ 10 أضعاف.. واللاعبون يقدرون ظروف الزمالك المادية 8 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله 8 ساعة | الدوري المصري
مدرب روسيا: آمل مشاركة صلاح ضدنا.. وهذا أبرز غياب لدينا أمام مصر 9 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - عاصم مرعي وأنس أسامة ينتصران في ذهاب ربع نهائي BAL 9 ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529664/عبد-السلام-وادو-حققنا-أمرا-لا-ي-صدق-مع-أورلاندو-بايرتس-وأنا-سعيد-اليوم