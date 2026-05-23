عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم

أبدى المغربي عبد السلام وادو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس سعادته بالتتويج بلقب الدوري الجنوب إفريقي وحصد الثلاثية المحلية.

وأنهى بايرتس هيمنة صنداونز المحلية بالفوز بلقب الدوري بعدما انتصر في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0 على أوربيت كوليدج.

وقال وادو عبر قناة SBAC الجنوب إفريقية بعد التتويج: "يوم رائع لجميع محبي أورلاندو بايرتس، أعتقد أن اللاعبين حققوا أمرا لا يُصدق، 14 سنة للفوز بالثلاثية، ليس فقط اللقب بل الثلاثية".

وأضاف "يجب أن نمنح الفضل للاعبينا، وللجهاز الفني، وطاقم التحليل، وطاقم الطبي، والأشخاص في النادي الذين يعملون خلف الكواليس".

وأردف "أريد فقط أن أشكر إدارة النادي على منحي هذه الفرصة لقيادة نادٍ كبير كهذا، وإتاحة الفرصة لي للعمل في أحد أفضل الدوريات في إفريقيا وفي بلد رائع أيضا، أنا رجل سعيد اليوم".

وعن اللقاء قال: "أعتقد أننا كنا متوترين قليلا في البداية، ولم يكن لدينا السيطرة على المباراة. أضعنا بعض الفرص، وهذا أمر مفهوم، لأن فريقنا شاب، حيث نملك ثالث أصغر فريق في الدوري".

وتابع "الشوط الثاني كان جيدا جدا من ناحية الأداء. وبالطبع استطعنا استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، ومنحنا اللقب لكل هذا النادي".

وواصل "بالنسبة لي، فأنا أعمل بشغف وحب. من الصعب جدا قيادة نادٍ كبير كهذا. كان موسما صعبا للغاية وأنا متعب".

وأكمل عن مستقبله قائلا: "قيادة فريق بهذا الحجم تحتاج إلى طاقة كبيرة. سأجلس وأفكر وأناقش الأمر مع الإدارة. لكني بحاجة إلى طاقة وقوة، وبدون ذلك سيكون من الصعب الاستمرار".

وأتم "سنرى فقط أتحدث بالعاطفة الآن. كان موسما طويلا جدا وضغطا كبيرا".

وعاد أورلاندو لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 2011-12، كما حقق الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بلقب كأس جنوب إفريقيا وكأس الرابطة.

وقاد المغربي عبد السلام وادو فريق أورلاندو فنيا للتتويج ليصبح أول مدرب عربي يتوج باللقب.

كما سبق أن قاد فريق فيتا كلوب الكونغولي للفوز بلقب الكأس في 2024.