رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم

انضم رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

رامي ربيعة النادي : العين مصر

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

وجاء انضمام رامي ربيعة متأخرا بسبب خوضه لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة ضد الجزيرة.

وتوج فريق العين ببطولة كأس رئيس الدولة بالفوز على منافسه الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك الثنائي المصري رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني لاعب الجزيرة بشكل أساسي واستمر حتى نهاية المباراة.

وحقق رامي ربيعة بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة في أول موسم له مع العين.

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وشهد المعسكر مشاركة 22 لاعباً قبل انضمام رامي ربيعة وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبد الله.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا