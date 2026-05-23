انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (3)-(0) الإسماعيلي

السبت، 23 مايو 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري الممتاز.

وهبط الإسماعيلي بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 32 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية الذي يحتل المركز الـ 11 والمؤدي للهبوط.

انتهت

ق 81: جووول إيبوكا بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 68: جووول جون إيبوكا من تسديدة أرضية من داخل الـ 18.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جووول محمود علاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 25: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء بعد لمس مدافع الإسماعيلي الكرة قبل مهاجم الاتحاد السكندري.

ق 23: عودة الحكم للفيديو لشك في احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري.

انطلاق المباراة

