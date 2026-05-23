هال سيتي يخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي و200 مليون من ميدلسبره في +94

حجز هال سيتي بطاقة تأهله إلى الدوري الإنجليزي بالفوز في الملحق على ميدلسبره بنتيجة 1-0 في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

سجل هدف اللقاء الوحيد أوليفير ماكبراين.

ويعود هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي مجددا بعد غياب 10 سنوات منذ موسم 2016-17.

WE ARE HULL CITY. WE ARE PREMIER LEAGUE!#hcafc pic.twitter.com/KTqB98nAaj — Hull City (@HullCity) May 23, 2026

هال احتل المركز السادس في ترتيب الدرجة الأولى الإنجليزية برصيد 73 نقطة وفاز على ميلوول الثالث في نصف نهائي الملحق.

وفي نهائي الملحق انتصر على ميدلسبره الذي تأهل بقرار إداري بعد توقيع عقوبة على ساوثامبتون بسبب التجسس على تدريبات الخصوم.

وسيحصل هال سيتي على 200 مليون جنيه إسترليني نظير فوزه باللقاء وتأهله إلى الدوري الإنجليزي.

يشمل هذا الرقم عائدات البث، والصفقات التجارية، ونمو الرعاية، وتوزيعات الدوري الإنجليزي طويلة الأجل، مما يجعل هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات الفردية ربحية في عالم كرة القدم.

الشوط الأول انتهى سلبيا ولم يشهد سوى فرصة محققة من ماكبراين نفسه الذي ارتدت رأسيته من العارضة في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 90+4 استفاد ماكبراين من خطأ الحارس الفادح في تشتيت الكرة بيده وأودع الكرة في الشباك قائدا فريقه للتأهل للمرة السادسة للدوري الإنجليزي.

وسبق وأن تأهل قبل هال سيتي كل من كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون.