بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي

توج أورلاندو سيتي بلقب الدوري الجنوب إفريقي، وأنهى هيمنة صنداونز على اللقب الذي امتد لـ 9 مواسم متتالية.

وانتصر أورلاندو على أوربت كوليدج بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة ورفع رصيده لـ 69 نقطة في الصدارة محققا اللقب.

وأنهى صنداونز مشواره في البطولة مبكرا نظرا لمشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 68 نقطة عقب مرور 30 جولة.

وتوقفت سيطرة صنداونز عند 9 ألقاب دوري متتالية، و15 كرقم قياسي.

وعاد أورلاندو لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 2011-12، كما حقق الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بلقب كأس جنوب إفريقيا وكأس الرابطة.

خسارة أوربت كوليدج تسببت في هبوطه بتذيل الترتيب برصيد 24 نقطة.

وحقق أورلاندو اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، فيما يظل صندوانز الأكثر تتويجا برصيد 15 لقبا.

وقاد المغربي عبد السلام وادو فريق أورلاندو فنيا للتتويج ليصبح أول مدرب عربي يتوج باللقب.

كما سبق أن قاد فريق فيتا كلوب الكونغولي للفوز بلقب الكأس في 2024.