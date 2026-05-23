اسكواش - نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة

السبت، 23 مايو 2026 - 17:30

كتب : محمد سمير

نادين الحمامي - اسكواش

توجت نادين الحمامي لاعب وادي دجلة بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026.

وحقق نادين الفوز في النهائي على ندى عباس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج الأشواط: 10-12، 8-11، 11-9، 11-6، 6-11، في مباراة استغرقت 61 دقيقة.

وتعد بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة إحدى بطولات الدولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA).

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 83,000دولار أمريكي41,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

