اسكواش - نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة

توجت نادين الحمامي لاعب وادي دجلة بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026.

وحقق نادين الفوز في النهائي على ندى عباس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج الأشواط: 10-12، 8-11، 11-9، 11-6، 6-11، في مباراة استغرقت 61 دقيقة.

Your Irish Open 2026 finalists have been decided 🇮🇪🔐 Nadien Elhammamy & Ryunosuke Tsukue stun the No.2 seeds to join Nada Abbas & Sam Todd in the Copper-level finals 🔥 Read more ➡️ https://t.co/0DsbV3xcqS pic.twitter.com/vdoVs2PEyJ — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) May 23, 2026

وتعد بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة إحدى بطولات الدولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA).

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 83,000دولار أمريكي41,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.