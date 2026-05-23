كرة نسائية - الأهلي يعلن رحيل لوبوف من تدريب فريق السيدات
السبت، 23 مايو 2026 - 17:15
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي رحيل ديميتري لوبوف من تدريب فريق السيدات.
وكشف الأهلي إنهاء التعاقد بالتراضي بعد تسوية كافة الأمور المالية والإدارية لحفظ حقوق الطرفين.
وتولى لوبوف تدريب الأهلي بدءا من الموسم الماضي، وخلال موسمين قاد الفريق للتتويج بأول ألقاب.
وحصد الأهلي الموسم الماضي لقب كأس مصر للسيدات بالفوز على وادي دجلة في النهائي.
واحتلت سيدات الأهلي المركز الثاني خلف مسار في الدوري المصري سيدات خلال الموسم الماضي والحالي.
وسبق أن عمل لوبوف مدربا مساعدا لأكثر من فريق في الصين، ثم تدرب سيدات نابولي الإيطالي وتوج بلقب الدوري.
كما درب منتخب الأولمبي سيدات للمغرب ومنتخب المغرب للناشئات قبل أن يحط الرحال مع الأهلي.
