تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

السبت، 23 مايو 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

معسكر منتخب مصر

أجرى لاعبو منتخب مصر المتواجدين في معسكر كأس العالم تحليلا لكشف المنشطات.

واستقبل معسكر منتخب مصر، اليوم السبت، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين المتواجدين في المعسكر كإجراء متبع على كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

واختار وفد فيفا 12 لاعبا من المنتخب للخضوع لتحليل المنشطات تم اختيارهم بشكل عشوائي من قبل وفد فيفا، وسط تعاون كبير من مسئولي منتخب مصر واللاعبين.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وشهد المعسكر مشاركة 22 لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبد الله.

ويسافر منتخب مصر إلى أمريكا يوم 30 مايو ويواجه البرازيل وديا يوم 6 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

