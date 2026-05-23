البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم

أوضح أندرو جولياني المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المسؤول عن كأس العالم عن ضرورة دخول بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية في فقاعة صحية قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وألغى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية معسكره التحضيري الذي كان من المفترض إقامته في العاصمة كينشاسا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، وذلك في ظل انتشار فيروس إيبولا داخل البلاد.

وقال جولياني عبر ESPN: "أوضحنا للكونغو ضرورة الحفاظ على سلامة الفقاعة الصحية لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بالسفر إلى أمريكا يوم 11 يونيو بعد تفشي فيروس إيبولا في البلاد".

وأَضاف "كما أوضحنا لحكومة الكونغو ضرورة الحفاظ على هذه الفقاعة وإلا سيخاطرون بعدم قدرتهم على السفر إلى الولايات المتحدة. لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من ذلك".

وتابع "نريد التأكد من عدم دخول أي شيء إلى حدودنا أو بالقرب منها".

وأتم "إذا كان هناك أشخاص آخرون سيأتون من خارج الكونغو، فيجب عزلهم تماما عن الفريق. فإذا حضروا، وظهرت على أي منهم أعراض المرض، فإنهم يُعرّضون الفريق بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت الجمعة الماضية تسجيل تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو فيروس خطير قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ووفقاً لتقارير كونغولية، يُعتقد أن موجة التفشي الحالية، وهي السابعة عشرة في تاريخ البلاد، تسببت في وفاة 139 شخصاً من أصل نحو 600 حالة مشتبه بإصابتها.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وجاءت قائمة الكونغو الديمقراطية كالآتي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)

خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان) - آرون تشيبولا (كليمارنوك– اسكتلندا)

خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.