تريزيجيه: هدف منتخب مصر تخطي دور المجموعات في كأس العالم

يأمل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر تخطي دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب مصر الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم 2026 للمشاركة في البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال تريزيجيه لاعب منتخب مصر عبر موقع فيفا: "المشاركة في كأس العالم؟ بالطبع، شعور رائع، وأتمنى أن أكون محظوظا بما يكفي للمشاركة في البطولة. فالتواجد في بطولة كبرى كهذه يظل حلما يراود كل لاعب، باعتبارها البطولة الأهم في العالم. وبالنسبة لي، فهو شعور استثنائي أن أكون جزءا منها للمرة الثانية".

وأضاف "ذكريات نسخة 2018؟ ذكريات مميزة، حققت حينها حلمي باللعب في كأس العالم. ورغم أن النتائج لم تكن الأفضل، إلا أنها كانت تجربة قيّمة تعلمت منها الكثير. وإن شاء الله، ستكون التجربة المقبلة أفضل بكثير من سابقتها".

وتابع "غياب منتخب مصر عن 2022؟ كان الأمر صعبا للغاية، لأننا كنا قريبين من التأهل وخسرنا بركلات الترجيح. كان شعورا مؤلما وواحدا من أكثر الإخفاقات التي أثرت فيّ. لكننا تجاوزنا تلك المرحلة، ونأمل أن نكون حاضرين بقوة في البطولة المقبلة".

وواصل "شعور رائع أن تلعب من أجل بلدك. وتمثيل منتخب مصر يحمل مسؤولية كبيرة تجاه 120 مليون شخص. وبالفعل، أنا متواجد مع المنتخب منذ 13 عاما، وشاركت في جميع البطولات، بما في ذلك كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم. وأتمنى الاستمرار في تمثيل بلدي لأطول فترة ممكنة في كأس العالم، خلال النسخة المقبلة وما بعدها أيضا".

وأكمل "اللعب مع صلاح؟ مصدر فخر لنا جميعا، وتاريخه يتحدث عن نفسه؛ مثّل بلده في أقوى دوري في العالم، وكان بالنسبة لنا اللاعب الأفضل في العالم. إنه إضافة قوية لنا في أي مباراة، ونأمل أن نساعده على تحقيق أكبر طموحاته".

وأردف "انضمام جيل جديد لمنتخب مصر؟ جميع اللاعبين المتواجدين حاليا يمتلكون الكفاءة ومعروفون جيدا. وبمجرد أن تمثل مصر وترتدي قميص المنتخب، يتعين عليك تحمل المسؤولية والتصرف كلاعب كبير. نحن نوجههم ونعلمهم القيمة الكبيرة لهذا القميص؛ فمن بين 120 مليون شخص، يتمنى الجميع أن يكونوا في مكانك، لذا يجب عليك الحفاظ على هذه الميزة والمكانة".

وأتم "نقطة قوة مصر في 2026؟ أعتقد أن اللاعبين يدركون جيدا قيمة التواجد في كأس العالم، خاصة بعد غيابنا عن التأهل لما يقرب من 30 عاما، لكن بفضل الله، نجحنا في الوصول مجددا. وفي الوقت الحالي، لم يتبقَّ من الجيل السابق سوى محمد صلاح، ومحمد الشناوي، وأنا. وهدفنا هو نقل خبراتنا للاعبين الآخرين حتى نتمكن من تحقيق إنجاز كبير. هدفنا تخطي دور المجموعات أولا؛ والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة ورفع اسم بلدنا عاليا".

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا