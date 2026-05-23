صاحب الرقم القياسي.. برونو فيرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

السبت، 23 مايو 2026 - 13:53

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي حصول برونو فيرنانديز على جائزة أفضل لاعب بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل برونو على الجائزة رغم احتلال فريقه المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي تحطيم برونو فيرنانديز لرقم قياسي بصناعة 20 هدفا، ليعادل رقم كل من كيفن دي بروين وتيري هنري.

ويتبقى لبرونو مباراة يمكنه خلالها كسر الرقم القياسي والانفراد به كأكثر من صنع أهدافا خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الحالي في الدوري، شارك برونو في 34 مباراة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 20 آخرين.

ووتوج برونو فيرنانديز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه منذ انضمامه للفريق في عام 2020.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد توج بالجائزة خلال الموسم الماضي.

ويعد صلاح أحد 5 لاعبين توجوا بالجائزة منقبل، بجانب تيري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.

