رحلة الملك (7) – الرقصة الأخيرة مع كلوب

“لو تحدثت اليوم، ستكون هناك نار”.. تصريحات أطلقها محمد صلاح عقب تعادل ليفربول مع وست هام في إبريل 2024، بعد مشادة علنية نادرة مع يورجن كلوب على خط الملعب.

لم تكن الجملة عابرة في موسم عادي، بل كانت مشهدا يلخص نهاية حقبة كاملة.

ليفربول الذي بدأ باحثا عن بطولات جديدة، انتهى الموسم وهو يودع مدربه التاريخي، ويفقد حلم الدوري، ويودع بطولة أوروبا، ويكتفي بكأس الرابطة والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

أما صلاح، فكان يعيش موسما مختلفا، لم يعد فقط الجناح الذي يدخل إلى العمق ويسجل، بل أصبح صانعا، وقائدا هجوميا، ووجها أخيرا لما تبقى من حقبة كلوب الكبرى.

صيف القلق السعودي

دخل ليفربول موسم 2023 -2024 بعد موسم محبط أنهاه خارج دوري أبطال أوروبا، ووسط تغييرات كبيرة في غرفة الملابس.

رحل قائدي الفريق جوردان هندرسون، وجيمس ميلنز، بالإضافة إلى فابينيو، وروبرتو فيرمينو، ونابي كيتا، وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

فيما ضم ليفربول عدد من الصفقات، أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي، وواتارو إندو، ورايان جرافينبرخ.

كان كلوب يحاول بناء نسخة جديدة من ليفربول، لكن السؤال الأكبر في بداية الموسم لم يكن عن الوسط الجديد فقط، بل عن محمد صلاح.

نادي الاتحاد السعودي حاول ضم صلاح بعرض ضخم وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض.

وقبل وصول العرض الرسمي، قالها كلوب بوضوح إن صلاح لاعبا في ليفربول، وعنصر "أساسي" لكل ما يفعله الفريق، والإجابة ستكون "لا" لو وصل أي عرض.

أغسطس وسبتمبر.. صلاح في نسخة جديدة

بدأ الموسم بتعادل أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، ثم فوز على بورنموث، قبل أن تأتي أول لقطة كبيرة في سانت جيمس بارك أمام نيوكاسل.

ليفربول كان متأخرا، ويلعب بعشرة لاعبين بعد طرد فيرجيل فان دايك، قبل أن يدخل داروين نونيز ويسجل هدفين متأخرين، كان الثاني منهما بعد تمريرة من صلاح في الوقت بدل الضائع.

في تلك المباراة ظهر الدور الجديد للملك المصري، ليس بالضرورة أن يكون صاحب الهدف الأخير، لكنه صار اللاعب الذي يفتح الباب لمن حوله.

في سبتمبر، واصل صلاح التأثير بطريقة مختلفة. أمام ولفرهامبتون، عاد ليفربول من التأخر وفاز 3-1، وساهم صلاح في صناعة اللعب.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف فى تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 64 مساهمة، متخطيا الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق 61 .

ورغم تغير ملامح هجوم ليفربول برحيل ماني وفيرمينيو، إلا أن صلاح نجح في ربط الجبهة اليمنى بالعمق، ومنح نونيز ودياز وجاكبو فرصة الوصول للمرمى مرات متعددة خلال المباراة الواحدة.

كلوب تحدث لاحقا عن هذا التحول، وقال إن وجود نونيز غيّر موقع صلاح لأن الفريق أصبح يمتلك لاعبا آخر يهاجم المساحات بسرعة، مضيفا أن صلاح ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه التغييرات، وأنه كان عالميا في كل المراحل.

أكتوبر.. الدربي وصلاح المنقذ

في أكتوبر بدأ صلاح يضع توقيعه المعتاد على المباريات الكبيرة.

أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ظل ليفربول يبحث عن الحل أمام منافس يلعب بعشرة لاعبين، حتى جاء صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ثم عاد ليسجل الثاني في الوقت بدل الضائع.

رويترز وصفت صلاح وقتها بأنه "جاء لإنقاذ ليفربول مرة أخرى"، فيما قال كلوب بعد اللقاء إن صلاح يستطيع التسجيل حتى في الأيام التي لا يكون فيها كل شيء مثاليا.

ونجح صلاح بعد تسجيله في تلك المباراة إلى أن يصل للتسجيل أو صناعة الأهداف في 13 مباراة متتالية على ملعب أنفيلد.

بعدها بأيام، سجل صلاح أمام نوتنجهام فورست، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات على ملعبه بالدوري في موسم واحد، بعد هاري تشامبرز، وجون ألدريدج.

نوفمبر وديسمبر.. الملك يصل إلى 200

في نوفمبر، سجل صلاح هدفين أمام برينتفورد في فوز ليفربول 3-0، وحافظ الفريق على بدايته القوية في أنفيلد.

ثم جاءت محطة مانشستر سيتي في الاتحاد. ليفربول كان متأخرا بهدف إرلينج هالاند، قبل أن يصنع صلاح هدف التعادل لـ ترنت ألكسندر أرنولد.

وأمام كريستال بالاس، كان ليفربول متأخرا، قبل أن يسجل صلاح هدف التعادل، ويصل إلى هدفه رقم 200 بقميص ليفربول.

وأصبح صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف، بعد إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل.

بعدها بأيام، سجل صلاح أيضا أمام أرسنال في أنفيلد، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليبقى ليفربول داخل سباق القمة.

وفي شهر ديسمبر، أنهى ليفربول مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، بتصدر المجموعة الخامسة التي ضمت تولوز الفرنسي، وسان جيلواز البلجيكي، بالإضافة إلى لاسك النمساوي.

يناير.. ليلة قبل السفر إلى إفريقيا

دخل ليفربول عام 2024 بمباراة قوية أمام نيوكاسل في أنفيلد.

المباراة كانت الأخيرة لصلاح قبل السفر لخوض كأس الأمم الإفريقية رفقة المنتخب في كوت ديفوار.

صلاح أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكنه عاد في الشوط الثاني ليسجل هدفين ويصنع هدفا، ويقود ليفربول للفوز 4-2، قبل أن يترك ليفربول، ليلعب شهر يناير بدونه.

بعد المباراة، قال كلوب إن أحدا لا يجب أن يتفاجأ من قدرة صلاح على العودة بعد إهدار ركلة جزاء، لأن هذه هي شخصيته.

كانت تلك الليلة تبدو كأنها أفضل وداع مؤقت ممكن: صلاح يترك ليفربول في صدارة الدوري، وهو هدافه وقائده الهجومي، ثم يذهب إلى المنتخب.

كأس الأمم الإفريقية

كان صلاح يحلم بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية بعد خسارة النسخة السابقة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولكن البطولة الإفريقية أدارت ظهرها مجددا، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام غانا.

قرر صلاح العودة إلى ليفربول لتلقى العلاج، وسط موجة غضب من بعض الجماهير المصرية وانتقادات لتركه المنتخب.

فيما تحدث بيب ليندرز مساعد كلوب على الجانب الآخر، وأوضح إن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وإن العودة المتوقعة ستكون خلال 3 أو 4 أسابيع إذا سار كل شيء بشكل جيد.

رحيل كلوب

وفي الوقت الذي يتعافى فيه صلاح من الإصابة، وودع منتخب مصر كأس الأمم أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح، كان على الجانب الآخر، يعلن كلوب خبرا صادما لجماهير ليفربول.

في 26 يناير، أعلن يورجن كلوب أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم، بعدما أبلغ إدارة النادي بقراره، معللا ذلك بأن "طاقته نفدت."

فبراير.. كأس بدون الملك

في فبراير، كان ليفربول يعيش أزمة إصابات كبيرة، فلم يكن صلاح جاهزا لنهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في ويمبلي، لكن ليفربول وجد طريقه إلى اللقب برأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118، ليمنح ليفربول لقبه العاشر في كأس الرابطة.

مارس.. الحلم الرباعي ينكسر

عاد صلاح تدريجيا، وظهر بقوة في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براج.

في إياب دور الـ16، فاز ليفربول 6-1، وسجل صلاح وصنع 3 أهداف، ليؤكد أنه استعاد شيئا من إيقاعه بعد الإصابة.

وأصبح صلاح في تلك المباراة أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم متتالية بكل البطولات.

لكن الفرحة لم تدم طويلا.

بعد أيام، خرج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد في مباراة مجنونة انتهت 4-3 بعد وقت إضافي. صلاح سجل في أولد ترافورد، لكن أماد ديالو خطف هدف الفوز لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة، لينتهي حلم الرباعية مبكرا.

وفقد موسم الوداع يفقد أول أحلامه الكبيرة.

أبريل.. شهر السقوط

في أبريل، تحول الموسم من حلم إلى سلسلة ضربات.

أولا، تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 2-2 في الدوري، وسجل صلاح ركلة جزاء متأخرة في أولد ترافورد.

هدف صلاح جعله أكثر لاعب زائر تسجيلا في ملعب مانشستر يونايتد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 أهداف.

لكن النقطة لم تكن كافية في سباق اللقب.

بعدها جاءت الضربة الأوروبية. خسر ليفربول أمام أتالانتا 3-0 في أنفيلد بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ثم فاز 1-0 في الإياب بهدف مبكر من صلاح من ركلة جزاء، لكنه خرج بمجموع المباراتين 3-1.

ثم جاء كريستال بالاس إلى أنفيلد وفاز 1-0، وهي الهزيمة الأولى لليفربول في الدوري على ملعبه منذ أكتوبر 2022، وضربة قوية لحلم الدوري في موسم كلوب الأخير.

وتكرر السقوط أمام إيفرتون على ملعب الأخير 2-0، وهي اللحظة التي بدأ فيها ليفربول يفقد بريقه، ويبتعد عن سباق المنافسة.

النار الأخيرة

في 27 أبريل، تعادل ليفربول مع وست هام 2-2.

صلاح تواجد على مقاعد البدلاء، ثم استعد للدخول في الشوط الثاني، قبل أن تظهر لقطة المشادة على الخط بين صلاح وكلوب، وتدخل داروين نونيز لإبعاده.

بعد المباراة، قال كلوب إن الأمر انتهى داخل غرفة الملابس، لكن صلاح صرح للصحفيين: "لو تحدثت اليوم، ستكون هناك نار".

المشهد كان صادما لأنه جاء بين رجلين صنعا معا أعظم سنوات ليفربول الحديثة.

كلوب هو المدرب الذي أعاد ليفربول إلى القمة، وصلاح هو اللاعب الأكثر استخداما وتأثيرا في حقبته، لذلك لم تكن اللقطة مجرد غضب لاعب من الجلوس احتياطيا، بل كانت صورة مكثفة لنهاية عاطفية متعبة.

الفريق لم يعد يملك الطاقة نفسها، والمدرب يودع، والنجم يحاول أن يظل مؤثرا، لكن الجسد الخارج من الإصابة، وضغط المباريات، وسقوط الأحلام، جعلت النهاية ثقيلة.

النهاية

أنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث، وعاد إلى دوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس الرابطة، لكنه خسر حلم الدوري، وخرج من كأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

أما صلاح، فأنهى الموسم هدافا للفريق، وفاز بجائزة لاعب موسم ليفربول للمرة الرابعة في مسيرته مع النادي.

وسجل صلاح 25 هدفا وصنع 13 في 44 مباراة بكل البطولات، بإجمالي 38 مساهمة تهديفية.