العوضي: تجاوزنا أزمة الكرة الطائرة سيدات.. وهذا أصعب لقب تحقق هذا الموسم

السبت، 23 مايو 2026 - 00:09

كتب : FilGoal

خالد العوضي - مدير النشاط الرياضي النادي الأهلي

كشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي كيف تجاوز النادي أزمة فريق الكرة الطائرة سيدات، وأوضح تأثير قرار انضمام اللاعبين المحترفين في كرة اليد والسلة والطائرة.

وحقق الأهلي 22 لقبا في كافة الألعاب الأخرى رجال وسيدات في الموسم الحالي.

وقال مدير النشاط الرياضي في الأهلي عبر قناة النهار: "تجاوزنا أزمة فريق الكرة طائرة سيدات، وفي الموسم الرابع سيطرنا على كل الألقاب".

وأضاف "فتحنا الباب للتجديد للاعبات ورفضن في ظل العروض المالية الضخمة لهن، وانضموا للزمالك دون اعتراض منا".

وأردف "منذ رحيل اللاعبات للزمالك تعرضت زميلاتهم في الأهلي للضغط خاصة من وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما ركزن حققن 5 ألقاب وتأهلنا لكأس العالم للأندية".

وتابع "في بداية الموسم رفضنا التأهل لبطولة العالم عن طريق دعوة وأخبرت اللاعبات أننا سنتأهل للبطولة من بوابة بطولة إفريقيا فقط وليس بدعوة، وهو ما حدث".

وواصل "أحد اللاعبات تواصلت مع الخطيب للعودة للأهلي، وعقدت جلسة مع اللاعبة وأخبرتها أنني سأرفض عودتها للفريق".

وعن قرار إلغاء المحترفين في الألعاب قال: "اتحاد اليد قرر إلغاء ضم اللاعبين المحترفين لأنه وجد أنهم لا يقدمون الإضافة وأن انضمامهم يقتصر فقط على الأهلي والزمالك وكذلك فتح باب الاحتراف على مصراعيه".

وأوضح "اتحاد الطائرة قرر إلغاء بند اللاعبين المحترفين بدءا من الموسم المقبل، لأنهم رأوا أن القرار سيفيد منتخب مصر كما فتح باب الاحتراف أيضا من أجل التطور مثلما حدث في اليد والقدم".

وكشف "خالد مرتجي طلب إلغاء ضم المحترفين في كرة السلة والأندية وافقت على ذلك، وعندما عُقد اجتماع 4 أندية فقط وافقت على القرار والباقي رفض".

واستدرك "أغلب اللاعبين المحترفين في لعبة كرة السلة يشغلون مركز "بوينت جارد" وفي مصر نعاني من قلة اللاعبين في هذا المركز وهو ما يؤثر على المنتخب".

وأردف "عقدت جلسة مع أنس أسامة ولم نتوصل لاتفاق مادي، وهو إضافة لأي فريق ولم نتفق وعلاقتي به جيدة. وفي أحد الأوقات كنا قريبين من ضم عاصم مرعي لكن العامل المادي حال دون ضمه".

وتابع "أوجوستي بوش مدرب السلة بعد نهاية الموسم الثالث أبلغني بأن سيرحل بنهاية الموسم، لكن تراجع عن قراره في نهاية الموسم الرابع، ورفضنا استمراره لأننا اتفقنا مع اسم جديد لقيادة الفريق".

واختار أصعب بطولة تحققت هذا الموسم، قائلا: "دوري السلة رجال، وبطولات اليد للسيدات في ظل الإصابات التي وصلت لـ 6-7 واستطاعوا رغم ذلك الفوز بـ3 ألقاب".

وأوضح "فريق السلة سيدات مر بظروف صعبة خاصة الإصابات لأهم اللاعبات في أوقات حاسمة من الموسم، في ظل عدم الحصول على راحة في آخر 3 مواسم".

وأتم "الأولوية لنا حاليا الاعتماد على اللاعبين الشباب ثم التدعيم باللاعبين من خارج الفريق. كل المدربين في كل الألعاب مستمرين حتى يوم 30 يونيو المقبل".

