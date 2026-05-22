خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي

الجمعة، 22 مايو 2026 - 21:22

كتب : حامد وجدي

صامويل أمادي - الزمالك ضد سموحة

ينتظر سموحة موقف نادي سيراميكا كليوباترا من أجل ضم صامويل أمادي بشكل نهائي.

وقضى اللاعب النيجيري الموسم الحالي معارا من سيراميكا كليوباترا لسموحة.

وعلم FilGoal.com أن سموحة ينتظر معرفة موقف سيراميكا بشأن اللاعب سواء بالاستمرار مع ناديه الأساسي أو الرحيل أو تجديد إعارته.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك "أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري "تحول كل هذا التعب إلى مجد".. السعيد يحتفل بالتتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي

ويسعى سموحة لضم الجناح الشاب بشكل نهائي من سيراميكا كليوباترا بعد قضى آخر موسمين معارا للموج الأزرق.

أمادي خاض هذا الموسم 22 مباراة في الدوري وكأس عاصمة مصر سجل خلالها 5 أهداف.

وهز أمادي شباك الأهلي ومودرن سبورت وبيراميدز وكهرباء الإسماعيلية وزد في الموسم الجاري.

وانضم أمادي لصفوف سيراميكا كليوباترا في 2022 وقضى آخر موسمين معارا لصفوف سموحة.

وأنهى سموحة الموسم محتلا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

الزمالك سموحة صامويل أمادي
نرشح لكم
خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش "أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري أبو قير للأسمدة لـ في الجول: ندرس سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد في الممتاز "تحول كل هذا التعب إلى مجد".. السعيد يحتفل بالتتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 300 مليون جنيه لدعم وتسريع وتيرة العمل في استاد النادي المصري معتمد جمال يتحدث عن مصيره مع الزمالك.. وهل عوض بيزيرا رحيل زيزو؟
أخر الأخبار
كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار 11 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
ربيعة يتفوق على النني.. العين يتوج بكأس الإمارات بالفوز على الجزيرة ساعة | آسيا
الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
"أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري 2 ساعة | الدوري المصري
"سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن تغيير اسم المدرج الشمالي لـ "بيب جوارديولا" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529625/خبر-في-الجول-سموحة-ينتظر-قرار-سيراميكا-بشأن-أمادي