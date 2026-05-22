خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي
الجمعة، 22 مايو 2026 - 21:22
كتب : حامد وجدي
ينتظر سموحة موقف نادي سيراميكا كليوباترا من أجل ضم صامويل أمادي بشكل نهائي.
وقضى اللاعب النيجيري الموسم الحالي معارا من سيراميكا كليوباترا لسموحة.
وعلم FilGoal.com أن سموحة ينتظر معرفة موقف سيراميكا بشأن اللاعب سواء بالاستمرار مع ناديه الأساسي أو الرحيل أو تجديد إعارته.
ويسعى سموحة لضم الجناح الشاب بشكل نهائي من سيراميكا كليوباترا بعد قضى آخر موسمين معارا للموج الأزرق.
أمادي خاض هذا الموسم 22 مباراة في الدوري وكأس عاصمة مصر سجل خلالها 5 أهداف.
وهز أمادي شباك الأهلي ومودرن سبورت وبيراميدز وكهرباء الإسماعيلية وزد في الموسم الجاري.
وانضم أمادي لصفوف سيراميكا كليوباترا في 2022 وقضى آخر موسمين معارا لصفوف سموحة.
وأنهى سموحة الموسم محتلا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.