خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك

الجمعة، 22 مايو 2026 - 21:14

كتب : حامد وجدي

حسام أشرف - الزمالك

يعود حسام أشرف إلى الزمالك عقب نهاية إعارته لـ سموحة بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المهاجم سيعود لصفوف الأبيض بعد نهاية الموسم بعدما لعب معارا هذا الموسم.

وانضم حسام معارا من الزمالك لسموحة مقابل 4 ملايين جنيه في بداية الموسم.

وخاض حسام أشرف 29 مباراة هذا الموسم مع سموحة سجل هدفين ضد بيراميدز في الدوري وضد الزمالك في كأس عاصمة مصر.

وتألق اللاعب صاحب الـ 24 بقميص بلدية المحلة إذ استطاع تسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين في 32 مباراة خاضها بالدوري.

وانضم حسام أشرف لصفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي، ولكن لم يخض أولمبياد باريس 2024.

ولم يشارك حسام أشرف أساسيا رفقة الزمالك الموسم الماضي، فشارك في 21 مباراة بكافة البطولات بواقع 13 مباريات في الدوري، و6 في الكونفدرالية، ومباراتين في الكأس، سجل خلالهم 3 أهداف.

الزمالك الدوري المصري حسام أشرف
