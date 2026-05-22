"أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري

بعث محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك رسالة لجماهير ناديه معبرا عن امتنانه للقلعة البيضاء بعدما أصبح المدافع الأكثر تتويجا بالبطولات في الزمالك.

وتوج الزمالك باللقب بعد منافسة شرسة وحسم اللقب في الجولة الأخيرة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وكتب الونش عبر فيسبوك

شرف ما بعده شرف.. الحمد لله دائما وأبدا.

الحمد لله الذي كرمني وبفضله ثم بفضل نادي الزمالك وجمهوره العظيم، أقف اليوم مدوناً اسمي في تاريخ هذا الكيان الكبير كأكثر مدافع حصدا للبطولات في تاريخ النادي (14 بطولة)، وهو شرف يتساوى مع نجوم كبار وتاريخيين نتعلم منهم دائما مثل مدحت عبد الهادي وبشير التابعي.

لولا توفيق الله ثم بفضل نادي الزمالك ودعم جمهوره، لما حققت هذه المسيرة الدولية المشرفة

لولا الزمالك لما كنت أشارك مع منتخب بلادي في 35 مباراة دولية.

لولا الزمالك لما كنت أشارك في نسختين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لولا الزمالك لما كنت أشارك في كأس العالم 2018.

لولا الزمالك لما كنت أشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

لولا الزمالك لما كنت أشارك في بطولة كأس العرب 2020 و2025.

لولا الزمالك لما كنت أشارك ونلت شرف تمثيل المنتخب العسكري في عمان.

شكرا لجمهور الزمالك العظيم، السند الأول والأخير، وشكرا لهذا الكيان العظيم الذي يصنع التاريخ ويبني الرجال.. الحمد لله (لسا الحكاية مكملة).

ويتواجد الونش في الزمالك منذ 2016 أي 10 أعوام.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

وشارك الونش في 34 مباراة خلال الموسم الجاري.