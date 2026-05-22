"سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا

الجمعة، 22 مايو 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد رحيل ديفيد ألابا لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد اللاعب النمساوي في نهاية الموسم الحالي.

وقال فلورنتينو بيريز لموقع النادي: "نال ديفيد ألابا محبة جميع جماهير ريال مدريد بفضل تفانيه وعمله الجاد والصورة الأيقونية التي ارتبطت بمسيرتنا نحو لقب دوري أبطال أوروبا الـ 14 والتي جسدت الاحتفال بالانتصار وأصبحت الآن جزءًا من تاريخ نادينا".

وأتم "سيظل ريال مدريد دائما منزله".

ألابا صاحب الـ 34 عاما شارك مع بايرن ميونيخ في 431 مباراة، قبل الانتقال في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد في صيف 2021 والمشاركة مع الملكي في 130 مباراة.

وتوج ألابا بـ 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بواقع بطولتين مع بايرن ومثلهما مع الملكي.

ولم يشارك ألابا هذا الموسم سوى في 14 مباراة في كافة البطولات بينهم 10 كبديل، بواقع 9 في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس ملك إسبانيأ، وأخرى في السوبر الإسباني.

