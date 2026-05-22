بينهم كلوب وجيرارد.. أساطير ليفربول يوجهون رسائل في وداع محمد صلاح

أرسل الكثير من أساطير ليفربول رسائل وداعية لمحمد صلاح أسطورة النادي.

ومن المنتظر أن يخوض صلاح المباراة الأخيرة له مع ليفربول الأحد المقبل ضد برينتفورد قبل الرحيل بعد الاتفاق على فسخ تعاقده.

وتحدث جميع اللاعبين والمدربين السابقين والحاليين لموقع نادي ليفربول.

وجاءت رسائلهم كالتالي:

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول

هناك الكثير من الكلمات التي يمكن قولها عنه، صلاح كان لاعبا مذهلا وصاحب تأثير كبير للغاية، لاعب استثنائي بكل معنى الكلمة.

بالنسبة لي هو لاعب يظهر مرة واحدة في العمر، عدد الأهداف التي سجلها والتمريرات الحاسمة التي قدمها والانسجام الذي جمعه مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو والعمل الجاد الذي يقدمه، هو ببساطة لاعب لا يصدق.

صلاح قائد يحتذى به في كل ما يفعله، وشخص مهم للغاية للنادي طوال كل تلك السنوات، وكان جزءا كبيرا من النجاحات التي حققناها.

أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول

أعتقد أنه واحد من أهم اللاعبين في تاريخ ليفربول، حطم الأرقام القياسية سواء في الأهداف أو التمريرات الحاسمة، يقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، صلاح يعمل بجد ولا يعتمد على موهبته، بل يطور قدراته داخل الملعب.

أما على المستوى الشخصي، فأعتقد أن الالتزام الذي أظهره طوال كل هذه السنوات من أجل أن يكون أفضل نسخة ممكنة من نفسه، كان مذهلا ولديه رغبة كبيرة في تحقيق النجاح لنفسه، لكن أيضا يعود بالنفع على الآخرين.

صلاح يترك إرثا يتعلق بالمعايير والاحترافية، هو شخص يمكنك أن تقول لأطفالك انظروا إلى هذا الرجل، إذا كنتم تريدون أن تصبحوا أشخاصا ناجحين يمكنكم أن تقتدوا به في الأشياء التي يفعلها.

تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول السابق

وصلت إلى هناك وأنا أقترب من سن الثلاثين، وكنت أعتقد أنني بعدما لعبت في برشلونة وبايرن ميونخ، تعلمت الكثير من لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، وفجأة تجد نفسك تتعلم الكثير من لاعب في نفس عمرك تقريبًا، ليس فقط داخل الملعب، لأنك هناك تحاول فقط أن تكمل زملاءك في الفريق، لكن أيضا من السلوك والإنسان الموجود خلف اللاعب.

صلاح إنسان رائع ومحترف مذهل، كما أنه يجعلك متعطشا دائما للتطور والتحسن طوال الوقت، واحد من أفضل زملاء الفريق الذين لعبت معهم في حياتي.

روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق

صلاح شخص رائع يحبه الجميع ويكنّ له الجميع الكثير من الإعجاب، وبالطبع كلاعب كرة قدم فهو شخص يلهمنا كثيرًا وصنع التاريخ وترك إرثا خلفه، كما أنه يمتلك قلبا جميلا، أنا ممتن لله لأنني حظيت بشرف اللعب إلى جانب محمد صلاح.

جوردان هندرسون لاعب ليفربول السابق

صلاح كان يريد أن يكون أفضل لاعب، وربما كان يريد تحطيم كل تلك الأرقام القياسية، لكنه كان يرغب في الفوز من أجل الفريق أيضا، وكان يطمح في تحقيق البطولات ومساعدة الفريق بأقصى قدر ممكن، هناك فرق بين أن تكون أفضل لاعب، وبين أن تكون أفضل لاعب وإنسان أيضا، أشعر أن محمد صلاح يجمع بين الأمرين.

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول السابق

لديه رغبة لا تتوقف في أن يصبح أفضل وأن يكون الأفضل، لم يكن هناك يوم في التدريبات أو في أي شيء آخر لا يريد فيه أن يكون الأفضل.

كل يوم كان يمتلك الدافع ليواصل التطور والتحسن أكثر فأكثر، لم يكن يشعر بالرضا أبدًا، حتى بعد كل رقم قياسي حطّمه، كان دائمًا هناك شيء آخر يسعى وراءه، أمر مذهل.

يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق

سنُدرك وأعتقد أننا نعرف ذلك بالفعل أننا شاهدنا عظمة حقيقية، إنه واحد من أعظم اللاعبين عبر التاريخ، لاعب كرة قدم مذهل، وشخص رائع للغاية، كما أنه سفير استثنائي للعالم العربي بأكمله، في هذا الوقت الصعب الذي نعيشه، لديك هذا الرجل الذي يُظهر للجميع أننا متشابهون وأننا معا، ونحب الأشياء نفسها، ونقاتل من أجل القيم نفسها، وكل هذه المعاني، هذا ما يمثله ويُظهره، وبصراحة أنا فخور به.

دانييل ستوريدج لاعب ليفربول السابق

واحدة من أعظم الصفات التي يمتلكها المهاجمون هي أن يشعروا دائمًا برغبتهم في مساعدة الفريق بالأرقام والإحصائيات، أعتقد أن هذا ما يشعر به معظم المهاجمين، لكن بالنسبة للعظماء الحقيقيين، يصبح الأمر هوسًا يجب أن تمتلكه، وأعتقد أن محمد صلاح يملك هذا الأمر وبوفرة كبيرة، زميل رائع بحق.

لويس دياز لاعب ليفربول السابق

هو دائما يريد الفوز بالألقاب وتقديم أفضل ما لديه للفريق، لذلك أن تشارك هذه الرحلة معه وأن ترى مدى سعادته واستمتاعه بكل لحظة كان أمرا مذهلا، كان دائما يسعى ليصبح لاعبا وإنسانا أفضل، وهذا يترك أثرا عميقا بداخلك، وقد ترك أثرا بداخلي أنا أيضا.

أندي روبرتسون لاعب ليفربول

مشاهدة تطورك لتصبح الأفضل فيما تفعله، وأن تصبح واحدا من أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ، كان أمرا رائعا أن أراه وأن أكون جزءا منه، عقليته لا تضاهى، والكثير من الناس يمكنهم أن يتعلموا منها، دفعت نفسك كل يوم لتكون أفضل، وكنت دائما تطالب بالمزيد من نفسك ومن الآخرين.

كان من دواعي سروري أن أشاركه الملعب كل هذه السنوات، لكن الأجمل من ذلك أن أستطيع أن أعتبره صديقا، هو يستحق وداعا يليق بمكانته في ليفربول، هو الأعظم ولا يُضاهى.

جو جوميز لاعب ليفربول

واحد من أعظم من ارتدوا هذا القميص عبر التاريخ، كان من دواعي سروري أن أقضي ساعات لا تحصى وأنا أشاهد عظمته عن قرب وبطرق كثيرة، الجميع يعرف عقليته وأخلاقياته في العمل، أما الأرقام فهي فقط تؤكد إرثه الخالد إلى الأبد، شكرا على كل ما قدمه لنا، سأظل دائمًا ممتنا لصداقتنا طوال كل هذه السنوات.

روبي فاولر لاعب لفيربول السابق

أعتقد أنه كان لاعبا مذهلا بالنسبة لليفربول، أرقامه ومبارياته وأداؤه وتاريخه كلها كانت استثنائية، أراه واحدا من عظماء ليفربول في بريميرليج، كما أنه واحد من عظماء الدوري الإنجليزي بشكل عام، لذلك ليس فقط جماهير ليفربول من ستفتقده، بل أعتقد أن جماهير الدوري الإنجليزي بأكمله ستفتقد محمد صلاح أيضا.

إيان راش لاعب ليفربول السابق

صلاح ليس هدافا فقط، بل أن طريقة لعبه تُظهر أنه يمتلك عقلية كروية رائعة، عندما ينطلق محمد صلاح على الجناح يكون أمرا مذهلا بحق، جميع جماهير ليفربول تحبه وسيشعرون بالحزن لرؤيته يرحل.

جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق

أنت تحتاج إلى أنواع مختلفة من القادة، وكان محمد صلاح قائدا كبيرا، المعايير التي كان يضعها كل يوم ليس فقط في التدريبات، بل في صالة الألعاب الرياضية وخارج الملعب أيضا جعلته يقود الفريق بالتأكيد من خلال أفعاله.

عندما ترى شخصا يقدم هذا المستوى داخل الملعب، وترى ما يفعله يوميا، ومع وجود لاعبين شباب يصعدون وآخرين ينضمون للفريق، تدرك أن هذا هو معنى أن تكون لاعبا كبيرا، وهذا هو معنى أن تكون لاعبا في ليفربول.

ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق

عندما كنت في قمة مستواي وكنت أشعر أنني قادر على اللعب والمنافسة أمام أي لاعب، أو أنني أستطيع التأثير في المباريات على أعلى مستوى، كنت ما زلت أشعر أن هناك مجموعة من اللاعبين يعملون على مستوى مختلف تماما، في وقتي كان من بينهم رونالدينيو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان وهذه المجموعة من اللاعبين بالإضافة إلى تشافي وإنييستا، حيث كنت تشعر أنهم أشبه بالظواهر عندما يتعلق الأمر بمستوى كرة القدم.

محمد صلاح في هذا المستوى، صلاح ينتمي إلى هذا المستوى، لا تدع أحدا يخبرك بعكس ذلك إنه بالفعل في هذا المستوى.

أرني سلوت مدرب ليفربول

هناك الكثير من اللاعبين الرائعين حول العالم، ومحمد صلاح بالتأكيد واحد منهم خلال آخر 10 سنوات، والجميع يتحدث عنه باعتباره واحدا من الأفضل الذين وجدوا في هذه الفترة، أن تُظهر هذه الشراسة كل ثلاثة أيام، وهذه الاحترافية وهذا الالتزام تجاه النادي والفريق، والرغبة الدائمة في التسجيل مجددا، والرغبة المستمرة في اللعب حتى عندما يتم استبداله قبل النهاية بثلاث دقائق، يكون وكأنه يقول ربما كان بإمكاني تسجيل هدف إضافي، هذا أكثر ما يلفت انتباهي فيه.

كل ما قدمه للنادي، لكن منذ اللحظة التي بدأت فيها العمل معه، أدركت ذلك من اليوم الأول، ناهيك عن الأسابيع أو الأشهر التالية، أن تأثيره الكبير خلال آخر 10 سنوات في كرة القدم لم يكن مجرد صدفة.

ميلوس كيركيس لاعب ليفربول

الشيء الذي يجعله مختلفا حقا عن الجميع هو مدى احترافيته، الأمر لا يُصدق، لا أرى ذلك في أي لاعب آخر، كل ما يتعلق بالتدريبات في صالة الألعاب الرياضية وتناول الطعام الصحي ومدى تركيزه على القيام بكل شيء بالشكل الصحيح حتى يقدم أفضل أداء له داخل الملعب، هذا أمر مذهل فعلاـ وهذا ما حاولت أن أتعلمه منه هذا العام وأن أكتسبه أيضا، إنه ببساطة لا يُصدق في هذا الجانب.

بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول السابق

لم أقابل أبد لاعب كرة قدم وإنسان أيضا أكثر التزاما من محمد صلاح.

ألكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول السابق

لم أر أبدا أي شخص يفعل ما يفعله محمد صلاح في كل ساعة من اليوم لدرجة أنني كنت أنظر إليه مباشرة وأقول لنفسي لا أعتقد إنني أستطيع فعل ذلك، هو يستحق كل ما حققه، لقد كان الأمر أشبه بالهوس.

هارفي إليوت لاعب ليفربول السابق

محمد صلاح كان يعطيني نصائح حول ما الذي يجب أن أفعله، وكيف يجب أن أؤدي الأمور، وفلسفة طريقة لعبنا، وما الذي يريده المدرب، وحتى اليوم أصبحت تربطني به علاقة قوية جدا، وأستطيع القول إنها أصبحت صداقة أكثر من مجرد محاولته لمساعدتي، لكن الطريقة التي تعامل بها كانت مميزة للغاية.

فيرناندو توريس لاعب ليفربول السابق

بالنسبة لي محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع وواحد من أفضل اللاعبين خلال آخر 10 سنوات، دائما ما أقول ذلك، فهو لاعبي المفضل، وأضعه بين أفضل لاعبي العالم في العقد الأخير.