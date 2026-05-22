مؤتمر جوارديولا الأخير: راض للغاية عما قدمته في مانشستر سيتي.. وهذه الرسالة من أروع الإشادات

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي رضاه عما قدمه خلال 10 سنوات، وتحدث عن مستقبله بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل بيب جوارديولا بعد 10 مواسم من تدريب الفريق حقق خلالها 20 لقاب متنوعا.

وستكون مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد المقبل الأخيرة لبيب جوارديولا.

وكل ما يلي جاء على صرح به جوارديولا في المؤتمر الصحفي

أنا راضي للغاية، لا أعرف كيفية استخدام الكلمات المناسبة، سعيد وفخور، وهذه تجربة حياتي، وإلا لم أكن لأخوضها لمدة 10 سنوات.

ممتن للحب والمودة ليس فقط اليوم بل لكثير من السنوات. النادي يحترم قراري، ويجب أن يكون مستعدا.

هذه الوظيفة، سيلهرست بارك، أنفيلد، مدريد، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والآن عليّ أن أعيش حياتي وأرى ما سيحدث.

يحتاج النادي إلى مدرب جديد وطاقة جديدة، مع هؤلاء اللاعبين الرائعين الذين نمتلكهم الآن. ولنبدأ بكتابة فصل جديد.

المستقبل

راحة، لا خطط تدريبية لفترة لكنني سأكون موجودا، أريد أن أخطو خطوة للخلف، ولن أقود فرق لفترة مؤقتة.

العمل كسفير النادي؟ عندما تحدثنا أخبرتهم أنني أريد الاستمرار كجزء من النادي وليس كمدير. لن أتخذ قرارات لكن سأكون جزء من النادي لتمثيله، لن أتخذ قرارات يومية أو أتواجد مع الفريق سأكون موجود خلف الكواليس.

هل الطاقة لعبت دورا في قراري؟ بالطبع نعم، أشعر بأنني لن أمتلك الطاقة بشكل يومي، مع التوقعات بالمنافسة على اللقب، أعرف نفسي، لدي طاقة لكن أشعر بأنني لن أحصل عليها في المستقبل.

العمل في مانشستر سيتي لم يتطلب أي جهد، بل قدموا لي كل شيء. تتمتع هذه المؤسسة بوضع جيد. سيبذل الجميع قصارى جهدهم للمواصلة.

ماذا تغير في النادي؟ كان الوضع جيدا حينها، وهو جيد الآن، وربما تكون النتائج أفضل. يجب على النادي أن يستمر في النمو والتطور.

متى علم اللاعبون بالقرار؟ صباح اليوم، كان الخطاب كارثيا، كنت متوترا للغاية، أقول لهم ما أقوله لكم جميعا. لدي الآن هذا الشغف والطاقة كما كان لدي عندما كنت صبيا صغيرا، لكن عليّ أن أكون صادقا بشأن المستقبل".

إشادة

تلقيت رسالة من السير أليكس فيرجسون، وهي من أروع الإشادات التي حظيت بها، أسعدتني للغاية. كما تلقيت رسالة من كيفن دي بروين، ومن مانويل أكانجي. وهذا ما يُسعدني حقا. بذلت كل ما في وسعي حتى آخر قطرة. أغادر وأنا أشعر براحة بالٍ لا تُوصف. قدمت كل شيء لهذا النادي. وساهم في ذلك الكثيرون.

أكثر ما يفتخر به

أكثر شيء فخور به؟ سؤال يُطرح على الجماهير. آمل أن يستمتعوا بمشاهدة مبارياتنا. كانت اللحظات ممتعة. لعبنا بشكلٍ رائع. الدوري الإنجليزي مهم، وبالطبع لا يُمكنني إنكار أهمية دوري أبطال أوروبا. لكن جميعها مهمة.

قال لي نويل جالاجر جملة قبل بضع سنوات: "لم نكن نستطيع الفوز بأربع مباريات متتالية، والآن لدينا أربعة ألقاب متتالية". فقلت: "يا للعجب!". "أنا فخور للغاية وسعيد جدا لكوني جزءا من هذا الإنجاز".

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي بواقع 20 لقبا.

وحقق جوارديولا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي ضمن التتويج باللقب قبل جولة من النهاية.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته هذا الموسم بمواجهة أستون فيلا مساء الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، في الظهور الأخير لجوارديولا.

وجاءت بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي على النحو التالي:

1- كأس الرابطة (2018)

2- الدوري الإنجليزي الممتاز (2018)

3- الدرع الخيرية (2018)

4- كأس الرابطة (2019)

5- الدوري الإنجليزي الممتاز (2019)

6- كأس الاتحاد الإنجليزي (2019)

7- الدرع الخيرية (2019)

8- كأس الرابطة (2020)

9- كأس الرابطة (2021)

10- الدوري الإنجليزي الممتاز (2021)

11- الدوري الإنجليزي الممتاز (2022)

12- الدوري الإنجليزي الممتاز (2023)

13- كأس الاتحاد الإنجليزي (2023)

14 - دوري أبطال أوروبا (2023)

15- كأس السوبر الأوروبي (2023)

16 - كأس العالم للأندية (2023)

17 - الدوري الإنجليزي الممتاز (2024)

18 - الدرع الخيرية (2024)

19 - كأس الرابطة (2026)

20 - كأس الاتحاد الإنجليزي (2026).

وسبق لجوارديولا تدريب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخوض تجربته الثالثة مع مانشستر سيتي بين عامي 2016-2026.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com