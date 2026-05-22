أمم إفريقيا للناشئين - تعديل موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي

أعلنت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا للناشئين تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.

وضمن منتخبا مصر وكوت ديفوار التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين بعد الوصول لربع نهائي بطولة إفريقيا.

وستقام المباراة في العاشرة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، بدلًا من السابعة، مساء اليوم ذاته.

وسيرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة الأفيال.

وحضر الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة علاء عبد العزيز، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري، وشادي الشريف مدير منتخب مصر تحت 17 عامًا، وعمرو طه رئيس الجهاز الطبي، وأحمد درويش المنسق الإعلامي ووجيه حسن مسؤول المهمات.

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين التي ستقام في قطر بنهاية الموسم تم إجرائها وتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وإليكم مجموعات كأس العالم للناشئين 2026

المجموعة 1: قطر – مصر – بنما – اليونان

المجموعة 2: كوريا الجنوبية – إفريقيا 1 – نيكاراجوا – إكوادور

المجموعة 3: الأرجنتين – أستراليا – إفريقيا 2 – الدنمارك

المجموعة 4: فرنسا – السعودية – هايتي – أوروجواي

المجموعة 5: إيطاليا – كوت ديفوار – جامايكا – أوزبكستان

المجموعة 6: السنغال – كوبا – كرواتيا – طاجيكستان

المجموعة 7: مالي – نيوزيلندا – بلجيكا – فيتنام

المجموعة 8: إسبانيا – الصين – فيجي – المغرب

المجموعة 9: البرازيل – إيرلندا – تنزانيا – كوستاريكا

المجموعة 10: أمريكا – مونتينجرو – تشيلي – الجزائر

المجموعة 11: المكسيك – رومانيا – الكاميرون – فنزويلا

المجموعة 12: اليابان – كولومبيا – صربيا - هندوراس