أمم إفريقيا للناشئين - تعديل موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي

الجمعة، 22 مايو 2026 - 17:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلنت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا للناشئين تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.

وضمن منتخبا مصر وكوت ديفوار التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين بعد الوصول لربع نهائي بطولة إفريقيا.

وستقام المباراة في العاشرة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، بدلًا من السابعة، مساء اليوم ذاته.

وسيرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة الأفيال.

وحضر الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة علاء عبد العزيز، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري، وشادي الشريف مدير منتخب مصر تحت 17 عامًا، وعمرو طه رئيس الجهاز الطبي، وأحمد درويش المنسق الإعلامي ووجيه حسن مسؤول المهمات.

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين التي ستقام في قطر بنهاية الموسم تم إجرائها وتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وإليكم مجموعات كأس العالم للناشئين 2026

المجموعة 1: قطر – مصر – بنما – اليونان

المجموعة 2: كوريا الجنوبية – إفريقيا 1 – نيكاراجوا – إكوادور

المجموعة 3: الأرجنتين – أستراليا – إفريقيا 2 – الدنمارك

المجموعة 4: فرنسا – السعودية – هايتي – أوروجواي

المجموعة 5: إيطاليا – كوت ديفوار – جامايكا – أوزبكستان

المجموعة 6: السنغال – كوبا – كرواتيا – طاجيكستان

المجموعة 7: مالي – نيوزيلندا – بلجيكا – فيتنام

المجموعة 8: إسبانيا – الصين – فيجي – المغرب

المجموعة 9: البرازيل – إيرلندا – تنزانيا – كوستاريكا

المجموعة 10: أمريكا – مونتينجرو – تشيلي – الجزائر

المجموعة 11: المكسيك – رومانيا – الكاميرون – فنزويلا

المجموعة 12: اليابان – كولومبيا – صربيا - هندوراس

منتخب مصر للناشئين أمم إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد أمم إفريقيا للناشئين - القرعة تقود الجزائر لربع النهائي وكأس العالم على حساب غانا التغيير الأول.. الكونغو الديمقراطية تعلن ضم لاعبا جديدا لتعويض غياب بوشيري مواجهات مكررة وظهور استثنائي في أبرز ملامح قرعة تصفيات كأس إفريقيا الترجي يعين شكري الواعر مسؤولا عن كرة القدم مجموعة متوازنة لـ مصر وكوت ديفوار مع غانا في تصفيات أمم إفريقيا انتهت القرعة - تحديد مجموعات تصفيات أمم إفريقيا بالكامل
أخر الأخبار
كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار 15 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
ربيعة يتفوق على النني.. العين يتوج بكأس الإمارات بالفوز على الجزيرة ساعة | آسيا
الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
"أقف مدونا اسمي في تاريخ هذا الكيان".. رسالة من الونش بعد تتويج الزمالك بالدوري 2 ساعة | الدوري المصري
"سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر سيتي يعلن تغيير اسم المدرج الشمالي لـ "بيب جوارديولا" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529614/أمم-إفريقيا-للناشئين-تعديل-موعد-مباراة-مصر-ضد-كوت-ديفوار-في-ربع-النهائي