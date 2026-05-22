أبو قير للأسمدة لـ في الجول: ندرس سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد في الممتاز

الجمعة، 22 مايو 2026 - 17:32

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي

شدد أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة عن دراسة ناديه لعدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد خلفا لأمير عزمي مجاهد.

ورحل أمير عزمي مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة عقب ضمان التأهل للدوري الممتاز.

وقال نبيل عبر FilGoal.com : "عقب رحيل أمير عزمي مجاهد بعد قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز، اجتمعت لجنة الكرة بالنادي أمس برئاسة محمد فوزي لمناقشة السير الذاتية للمدربين لقيادة الفريق في الدوري الممتاز وفقا لميزانية وخطة النادي المتاحة".

وتابع "اللجنة لم تتفاوض مع مدربين خلال الفترة الماضية أو تفويض أحد ممثليها للتحدث بأسم النادي مع أي مدرب وسيتم حسم ملف المدير الفني خلال الأيام الجارية".

وبات أبو قير ثالث المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بعد القناة وبترول أسيوط.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه وأصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

