للمرة الـ 29 والأخيرة.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول
الجمعة، 22 مايو 2026 - 16:26
كتب : FilGoal
حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أبريل 2026.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وحقق صلاح الجائزة للمرة الـ 29 في مسيرته بقميص ليفربول منذ أن فاز بها لأول مرة منذ أغسطس 2017.
ولأول مرة يفوز صلاح بالجائزة في الموسم الحالي مع الريدز، إذ فاز المجري دومينيك سوبوسلاي بالجائزة في 5 مناسبات هذا الموسم كأكثر من فاز بها.
Congrats, Mo!
Our @StanChart Player of the Month for April 💪— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2026
وسجل صلاح هدفين خلال 3 مباريات في شهر أبريل الماضي ضد فولام وإيفرتون.
وخاض الدولي المصري 40 مباراة بقميص الريدز هذا الموسم سجل 12 هدفا وصنع 9.
ويستعد صلاح لخوض آخر مباراة بقميص ليفربول ضد برينتفورد يوم الأحد المقبل.
