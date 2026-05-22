رسالة بيب جوارديولا الوداعية لـ مانشستر سيتي

ودع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنصاره والنادي برسالة مؤثرة.

وانتهت رحلة الإسباني بعد 10 سنوات رائعة مع النادي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وجاءت رسالة جوارديولا

عندما وصلت كان أول لقاء لي مع نويل جالاجر، عقب نهايته فكرت: حسنا سيكون هذا ممتعا.

ويا لها من فترة رائعة عشناها معا. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكن في داخلي أعلم أن هذا هو الوقت المناسب. لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان كذلك لبقيت هنا. الشيء الأبدي هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أحمله لمانشستر سيتي.

هذه مدينة بُنيت على العمل. على العمل الدؤوب. ترى ذلك في لون الطوب. من أناس كانوا يبدأون يومهم مبكرا ويواصلون حتى وقت متأخر. المصانع. عائلة بانكهيرست. النقابات. الموسيقى. ببساطة: الثورة الصناعية وكيف غيّرت العالم. وأعتقد أنني بدأت أفهم ذلك، وفريقي أيضا.

عملنا. تألمنا. قاتلنا. وفعلنا الأمور بطريقتنا الخاصة. بطريقتنا.

العمل الجاد له أشكال كثيرة. رحلات إلى بورنموث عندما خسرنا الدوري الإنجليزي، وكنتم هناك. رحلات إلى إسطنبول، وكنتم هناك أيضا.

تذكروا هجوم مانشستر، عندما أظهرت هذه المدينة للعالم كيف تكون القوة الحقيقية؟ لا غضب. لا خوف. فقط حب. مجتمع. وحدة. مدينة متماسكة.

تذكروا حين فقدت أمي خلال جائحة كورونا وشعرت أن هذا النادي يحملني. الجماهير، الطاقم، أهل مانشستر، منحتموني القوة عندما كنت في أمسّ الحاجة إليها. كريس، أطفالي، عائلتي كلها، كنتم دائما بجانبي. خالدون، كنت أنت أيضا هناك.

اللاعبون لا ينسون — كل لحظة، كل تفصيلة. أنا، طاقمي، هذا النادي، كل شيء. ما فعلناه، فعلناه من أجلكم. وأنتم كنتم استثنائيين بحق. قد لا تدركون ذلك بعد، لكنكم تتركون إرثا.

ومع اقتراب نهاية وقتي، كونوا سعداء. أوايسِس عادت من جديد.

أيها السيدات والسادة، شكرا لثقتكم بي.

شكرا لدعمكم لي.

شكرا لحبكم لي.

قال توني والش في قصيدته التي لا تُنسى: "هذا هو المكان". أعتذر، يا توني: هذا هو مكاني أنا.

نويل… كنت على حق.

لقد كان الأمر ممتعا للغاية.

أحبكم جميعا".

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي بواقع 20 لقبا.

وحقق جواردويلا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي ضمن التتويج باللقب قبل جولة من النهاية.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته هذا الموسم بمواجهة أستون فيلا مساء الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، في الظهور الأخير لجوارديولا.

وجاءت بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي على النحو التالي:

1- كأس الرابطة (2018)

2- الدوري الإنجليزي الممتاز (2018)

3- الدرع الخيرية (2018)

4- كأس الرابطة (2019)

5- الدوري الإنجليزي الممتاز (2019)

6- كأس الاتحاد الإنجليزي (2019)

7- الدرع الخيرية (2019)

8- كأس الرابطة (2020)

9- كأس الرابطة (2021)

10- الدوري الإنجليزي الممتاز (2021)

11- الدوري الإنجليزي الممتاز (2022)

12- الدوري الإنجليزي الممتاز (2023)

13- كأس الاتحاد الإنجليزي (2023)

14 - دوري أبطال أوروبا (2023)

15- كأس السوبر الأوروبي (2023)

16 - كأس العالم للأندية (2023)

17 - الدوري الإنجليزي الممتاز (2024)

18 - الدرع الخيرية (2024)

19 - كأس الرابطة (2026)

20 - كأس الاتحاد الإنجليزي (2026).

وسبق لجوارديولا تدريب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخوض تجربته الثالثة مع مانشستر سيتي بين عامي 2016-2026.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com