مؤتمر فليك عن - تصعيد حمزة عبد الكريم ورحيل جوارديولا.. والهدف الأكبر مع برشلونة

أجاب هانز فليك مدرب برشلونة على عدة أسئلة عن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، ورحيل بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي.

وقاد حمزة عبد الكريم فريق شباب برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال الإسبانية، كما تم استدعائه لقائمة منتخب مصر الأولية لخوض كأس العالم.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: "استدعاء حمزة عبد الكريم في الصيف؟ هذا ما علينا انتظاره. نحن نخطط حاليا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدا لرؤية وجوه جديدة"

"عندما بدأت هنا في 2024، كان من الرائع رؤية الجودة التي يمتلكها لاعبو لاماسيا، وهذا الأمر تكرر أيضا هذا الموسم. لذلك، عندما يعود من كأس العالم، بالطبع قد يكون خيارا بالنسبة لنا"

"البقاء مع برشلونة 10 سنوات مثل جوارديولا مع سيتي؟ لا أظن أن ذلك سيكون أمرا مناسبا، لكن بيب (جوارديولا) أصغر مني، وأعتقد أن البقاء 10 سنوات في ناد بهذا المستوى هو أمر لا يُصدق. ما حققه مذهل فعلا"

"أقول دائما إن جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، وقد أثبت ذلك خلال السنوات العشر الماضية، عاما بعد عام. أتمنى له الآن أن يرتاح قليلا، وأن يأخذ وقته قبل العودة، وآمل أن يعود فعلا، لأنه لا يزال صغيرا بما يكفي للقيام بذلك"

الأمر صعب عليه. أعتقد أن الجميع رأى أنه قدم موسمًا رائعًا. لقد تطور كثيرًا، وكان مهمًا جدًا بالنسبة لنا في الفوز بالدوري الإسباني.

وبالطبع هذا يؤلمه كثيرًا، ويؤلمنا نحن أيضًا، لأننا جميعًا كنا نتوقع أن يشارك في كأس العالم. هذا هو الحلم الكبير لكل لاعب، ولكل لاعب شاب، أن يكون جزءًا من هذا المنتخب الإسباني الرائع.

هذه هي الحياة. عليك أن تعود من جديد، وأن تُظهر مرة أخرى مدى جودتك. وربما يكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا للتفكير في بعض الأمور، مثل العقلية والسلوكيات والأشياء التي يمكنك تحسينها. هذه لحظة جيدة للقيام بذلك.

ونحن ندعمه بالكامل، وأنا متأكد بنسبة 100% أنه سيعود أقوى بكثير.

"أنا متحفز بنسبة 100%، وإيجابي بنسبة 100% تجاه هذه الأمور. نعلم أنه يجب علينا أن نقدم أفضل نسخة ممكنة منا لتحقيق ذلك، لكنه هدف كبير، ونحن سنسعى إليه. وأعلم أيضًا أن هناك أندية أخرى تريد الوصول إلى هذا الهدف والفوز بالدوري الإسباني. الفوز بهذه البطولة دائمًا صعب، لكن بالطبع هذا أحد أهدافنا، ولماذا يجب أن نخفي ذلك".

ما يمكنني قوله أيضًا هو أن هناك التزامًا كاملًا بنسبة 100% بهذا المشروع، بالفوز بالألقاب، وبالطبع أعلم أن الجميع يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

نحن نضغط من أجل ذلك ونعمل عليه. أعلم أن الأمر ليس سهلًا، لكنه هدف كبير بالنسبة لنا.

أعتقد أنه سيلعب كأس العالم، وأرى أنه في هذه اللحظة يعاني من بعض المشاكل البسيطة، ونحن نعتني به جيدًا لأننا نعلم أن اللعب في كأس العالم هو الهدف الكبير بالنسبة للجميع.

وأتم "كما أننا نملك الآن تقريبًا جميع أفضل اللاعبين معنا، ولهذا السبب نتعامل مع الأمر بهذه الطريقة. نحن نهتم به وندير وضعه بشكل جيد، وهو يخضع للعلاج ويعمل أيضًا مع المدربين على هذا الجانب، وتطوره يسير بشكل إيجابي".