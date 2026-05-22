سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية

قاد حمزة عبد الكريم فريق شباب برشلونة للفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 والتأهل لنهائي كأس الأبطال الإسبانية.

يأتي ذلك بعد 24 ساعنة من انضمامه لقائمة منتخب مصر الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وسجل حمزة عبد الكريم وأليكس جونزاليس البلاوجرانا للفوز على الكناري قبل لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

وافتتح حمزة التسجيل في الدقيقة 41 بعد بينية وسدد كرة من فوق الحارس معلنا تقدم برشلونة بطريقة رائعة.

ورفع حمزة رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه بواقع 3 ضد مونت كارلو وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.

وفي الدقيقة 82 ضاعف أليكس جونزاليس النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار الحارس مستفيدا من خطأ الحارس في التمرير.

وسيلتقي برشلونة في النهائي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعدما انتصر الأخير بنتيجة 3-1 على غرناطة.

نهائي بمثابة "الكلاسيكو الصغير" كما وصفه موقع الاتحاد الإسباني عبر موقعه.

يذكر أن هذه البطولة ستمنح للفائز بها مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم المقبل.