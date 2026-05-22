سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية

الجمعة، 22 مايو 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

قاد حمزة عبد الكريم فريق شباب برشلونة للفوز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 والتأهل لنهائي كأس الأبطال الإسبانية.

يأتي ذلك بعد 24 ساعنة من انضمامه لقائمة منتخب مصر الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وسجل حمزة عبد الكريم وأليكس جونزاليس البلاوجرانا للفوز على الكناري قبل لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.

وافتتح حمزة التسجيل في الدقيقة 41 بعد بينية وسدد كرة من فوق الحارس معلنا تقدم برشلونة بطريقة رائعة.

ورفع حمزة رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه بواقع 3 ضد مونت كارلو وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.

وفي الدقيقة 82 ضاعف أليكس جونزاليس النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار الحارس مستفيدا من خطأ الحارس في التمرير.

وسيلتقي برشلونة في النهائي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعدما انتصر الأخير بنتيجة 3-1 على غرناطة.

نهائي بمثابة "الكلاسيكو الصغير" كما وصفه موقع الاتحاد الإسباني عبر موقعه.

يذكر أن هذه البطولة ستمنح للفائز بها مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم المقبل.

حمزة عبد الكريم برشلونة للشباب
نرشح لكم
إنريكي ريكيلمي يكشف سبب ترشحه لرئاسة ريال مدريد طرد قلب المباراة.. حمزة عبد الكريم يشارك في خسارة برشلونة "الكلاسيكو الصغير" برباعية الانتخابات قد تعقد تدريب مورينيو لـ ريال مدريد فليك: مورينيو؟ سيكون مدرب الخصم.. وأنا جاهز للجميع انتهت كأس الأبطال - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. نهاية المباراة "عشت تجارب لم أتخيلها".. أزبيليكويتا يعلن اعتزال كرة القدم مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني "سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا
أخر الأخبار
الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف 2 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد تايجرز في نصف نهائي الدوري الإفريقي 3 دقيقة | رياضات أخرى
كونتي يعلن رحيله عن نابولي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مستقبل إنزاجي مع الهلال على المحك 22 دقيقة | سعودي في الجول
"الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم 25 دقيقة | في المونديال
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد لـ فابينيو 30 دقيقة | سعودي في الجول
حسين عبد اللطيف: تواجد مصر في المربع الذهبي ببطولة إفريقيا للناشئين أمر طبيعي 51 دقيقة | منتخب مصر
مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529590/سيخوض-الكلاسيكو-الصغير-حمزة-عبد-الكريم-يسجل-ويقود-برشلونة-لنهائي-كأس-الأبطال-الإسبانية