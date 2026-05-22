مؤتمر سلوت: أنا وصلاح نريد الأفضل لـ ليفربول.. ولن أخبركم بموقفه من المشاركة أمام برينتفورد

رفض أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول ضيفه برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في المباراة الأخيرة لـ محمد صلاح بقميص الريدز بعد 9 مواسم.

وقال المدير الفني لـ ليفربول خلال المؤتمر الصحفي: "مشاركة صلاح أساسيا ضد برينتفورد؟ لم أقل من قبل أي شيء عن تشكيل الفريق".

وأَضاف "شعوري حول تصريحات صلاح؟ لا أعتقد أن شعوري بهذا الشأن مهم، الأهم تأهلنا لدوري أبطال أوروبا وتهيئة محمد صلاح والفريق بأكمله طريقة ممكنة للمباراة".

وتابع "أشعر بالإحباط بعد الخسارة من أستون فيلا لأن الفوز كان سيمحننا بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، والآن علينا أن نخوض مباراة حاسمة من أجل النادي".

وأردف "أنا وصلاح نريد الأفضل للنادي، نريد أن ينجح الفريق، وهذا الهدف الرئيسي".

وواصل "عليّ إيجاد طريقة لتطوير الفريق الآن وفي الصيف لننجح في الموسم المقبل، وأن نلعب بأسلوب يرضيني وبالطبع سيرضي الجماهير، لأنني لم أُعجب كثيرا بما حدث هذا الموسم".

وأكمل "سنحاول تطوير الفريق بطريقة تمكننا من المنافسة وتقديم أسلوب لعب يعجب الجماهير، وآمل أن يُعجب محمد بنا أيضا إن كان في مكان آخر في ذلك الوقت".

وردا على ما كتبه صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح "أعتقد أنه كان سعيدا جدا بأسلوب الفريق الموسم الماضي، قادنا للتتويج بالدوري، لكن كرة القدم تغيرت وتطورت، ولكننا نرغب في مصلحة ليفربول، وهي المنافسة على الألقاب، وهو ما لم نفعله هذا الموسم، على عكس ما حدث الموسم الماضي".

وأضاف "في الموسم الماضي أعاد صلاح والفريق وأنا معهم لقب الدوري بعد غياب 5 سنوات، ونرغب المنافسة عليه الموسم المقبل ومواصلة التطور".

وأتم "إعجاب لاعبي ليفربول بما كتبه صلاح؟ ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي عندما كنت أكبر سنا، لست منخرطا فيها كثيرا، ولا أعرف ما يعينه الإعجاب بمنشور، ما أعرفه هو متابعة التدريبات، ولم ألحظ أي اختلاف عن بقية الموسم".