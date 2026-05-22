مانشستر يونايتد يعلن استمرار مايكل كاريك وتوقيعه على عقد جديد

أنهى نادي مانشستر يونايتد الجدل حول مستقبل مايكل كاريك مدرب الفريق.

ونجح كاريك في قيادة مانشستر يونايتد لحسم المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي استمرار مايكل كاريك في تدريب الفريق وتوقيعه عقدا جديدا دون الكشف عن تفاصيله.

It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

وتولى كاريك منصب المدير الفني ليونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لكنه نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إدارة يونايتد رأت أن الإعلان المبكر عن اسم المدرب سيمنح النادي أفضلية في التفاوض لضم لاعبين جدد، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ونجح كاريك في تحقيق عدة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي نقلت الفريق من المركز السابع الذي كان يحتله في يناير الماضي بعد رحيل روبن أموريم، إلى المركز الثالث.

وقاد كاريك مانشستر يونايتد في 16 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 3 مباريات وخسر مرتين.