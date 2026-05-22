مانشستر يونايتد يعلن استمرار مايكل كاريك وتوقيعه على عقد جديد

الجمعة، 22 مايو 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد

أنهى نادي مانشستر يونايتد الجدل حول مستقبل مايكل كاريك مدرب الفريق.

ونجح كاريك في قيادة مانشستر يونايتد لحسم المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي استمرار مايكل كاريك في تدريب الفريق وتوقيعه عقدا جديدا دون الكشف عن تفاصيله.

أخبار متعلقة:
سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم

وتولى كاريك منصب المدير الفني ليونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لكنه نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إدارة يونايتد رأت أن الإعلان المبكر عن اسم المدرب سيمنح النادي أفضلية في التفاوض لضم لاعبين جدد، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ونجح كاريك في تحقيق عدة نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي نقلت الفريق من المركز السابع الذي كان يحتله في يناير الماضي بعد رحيل روبن أموريم، إلى المركز الثالث.

وقاد كاريك مانشستر يونايتد في 16 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 3 مباريات وخسر مرتين.

مانشستر يوناتيد مايكل كاريك
نرشح لكم
للمرة الـ 29 والأخيرة.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول رسالة بيب جوارديولا الوداعية لـ مانشستر سيتي مؤتمر سلوت: أنا وصلاح نريد الأفضل لـ ليفربول.. ولن أخبركم بموقفه من المشاركة أمام برينتفورد 20 بطولة في 10 سنوات.. مانشستر سيتي يعلن رحيل بيب جوارديولا "صدمت وشعرت بخيبة أمل".. ماجواير يعلن غيابه عن قائمة إنجلترا في كأس العالم تيليجراف: فودين وبالمر يغيبان عن قائمة إنجلترا في كأس العالم 2026 رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول 10 لقطات لا تنسى في مسيرة صلاح مع ليفربول
أخر الأخبار
شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الـ 29 والأخيرة.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: برشلونة قرر تفعيل بند شراء عقد حمزة عبد الكريم 33 دقيقة | الدوري الإسباني
رسالة بيب جوارديولا الوداعية لـ مانشستر سيتي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك عن تصعيد حمزة عبد الكريم ورحيل جوارديولا.. والهدف الأكبر مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر سلوت: أنا وصلاح نريد الأفضل لـ ليفربول.. ولن أخبركم بموقفه من المشاركة أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
20 بطولة في 10 سنوات.. مانشستر سيتي يعلن رحيل بيب جوارديولا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يعلن استمرار مايكل كاريك وتوقيعه على عقد جديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529602/مانشستر-يونايتد-يعلن-استمرار-مايكل-كاريك-وتوقيعه-على-عقد-جديد