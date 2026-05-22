جواو فيليكس: من الصعب الفوز بالبطولات مع النصر في السعودية.. والناس تعرف السبب

الجمعة، 22 مايو 2026 - 12:52

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر بطل الدوري السعودي

وصف جواو فيليكس نجم النصر الموسم الحالي بأنه سيخلد في ذاكرته بعد تحقيق لقب الدوري السعودي.

وقاد فيليكس النصر لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019.

وقال جواو فيليكس لاعب النصر السعودي عبر قناة "ثمانية": "من الصعب الفوز بالبطولات مع النصر في السعودية، والناس تعرف السبب، لأن في السعودية لا يُنظر إلى النصر على أنه فريق كبير جدا جدا، ولهذا، الفوز معه يكون دائما أمرا صعبا، لكننا حققنا الدوري بالجهد الذي بذلناه في الملعب".

وأضاف "آخر دوري حققه النصر كان قبل 6 أو 7 أعوام، وسعيد لجماهيرنا، لأنها تستحق هذه الفرحة، فقد كانت معنا طوال الوقت. هذا الموسم سيظل في الذاكرة للأبد".

وأتم تصريحاته "المدرب جيسوس منحني الثقة لقيادة الفريق ومساعدته في الملعب، ما انعكس على مستواي، والأمور مضت بصورة رائعة".

وتوج النصر بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 11 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 4-1 على ضمك في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة شرسة مع الهلال.

ودخل النصر اللقاء الأخير من الموسم وهدفه الفوز لا غير من أجل حسم لقب الدوري لأول مرة منذ 2018-19.

وبالفعل لم ينتظر النصر هدايا المنافسين، ووضع يديه على اللقب بعد الفوز بنتيجة 4-1، دون النظر لنتيجة فوز الهلال على الفيحاء 1-0.

