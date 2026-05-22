معتمد جمال يتحدث عن مصيره مع الزمالك.. وهل عوض بيزيرا رحيل زيزو؟

الجمعة، 22 مايو 2026 - 11:50

كتب : FilGoal

معتمد جمال - الزمالك

تحدث معتمد جمال مدرب الزمالك عن مصيره مع الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد التتويج بلقب الدوري.

وقاد معتمد جمال الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال، مدرب الزمالك، عبر أون سبورت: "لم يتم حسم مصيري مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لكني لا أستطيع التأخر عن النادي. هذا شرف لي، وأي مدرب يتمنى العمل في نادي الزمالك".

وأجاب "هل عوض بيزيرا الزمالك عن رحيل زيزو؟ لا أريد الخوض في مثل هذه الأمور، لكن بيزيرا لاعب كبير ويملك إمكانيات رائعة، ومن أنجح الصفقات التي جلبها جون إدوارد".

وتابع "حققنا بطولة مهمة للغاية، وأعتبرها من أصعب البطولات التي دخلت خزائن نادي الزمالك".

وشدد "أهدي لقب الدوري إلى روح محمد صبري، ولو كان موجودا معي في هذه اللحظة، مثلما كان بجانبي طوال الوقت، لكنت أسعد إنسان في العالم. ربنا يرحمه".

وأتم "خسارة نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح كانت اللحظة الأصعب بالنسبة لي هذا الموسم، بعدما غادر جمهور الزمالك العظيم حزينا".

وتوفي محمد صبري أسطورة الزمالك في شهر نوفمبر الماضي، لتلتف جماهير الزمالك حول الفريق وتطالبهم بإحراز اللقب وإهداء الدرع لروحه.

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.

